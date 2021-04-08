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Кампанию по вакцинации в Украине можно считать проваленной, так как вакцины катастрофически не хватает и это при том, что украинцы массово отказываются прививаться от коронавируса, боясь побочных эффектов от сомнительного индийского препарата. Об этом говорится в публикации на сайте американского исследовательского центра «Институт Кеннана», созданного на базе Международного центра Вудро Вильсона.

Автор статьи напоминает, что еще в прошлом году лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук договорился сначала о поставке российской вакцины «Спутник V», а потом и о производстве этого препарата на территории Украины.

«Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук лично встретился с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить поставки вакцины "Спутник V" для Украины. Медведчук сообщил журналистам, что он, его жена и сын получили эту вакцину летом 2020 года во время отпуска в Крыму, и это позволило выработать достаточно антител, чтобы "задушить" вирус», – говорится в публикации.

Также отмечается, что украинские власти усиленно пытались найти альтернативу российскому препарату, называя его «оружием пропаганды».

«Единственным реальным решением, которое правительство Зеленского предложило украинцам за государственный счет, был контракт, подписанный в последние дни 2020 года с китайской фармакологической компанией Sinovac Biotech», – пишет аналитический ресурс, уточняя, что простой математический расчет показал, что эти поставки не смогут удовлетворить потребности Украины.

В результате метаний украинских властей, как сообщает автор статьи, Украина начала свою программу по вакцинации с индийской вакциной в феврале 2021 года, а это почти через два месяца после официального начала вакцинации в странах ЕС.

«Пока кампания вакцинации в Украине продвигается очень медленно. Помимо недостаточного количества доз, приходится иметь дело с 47% украинцев, которые боятся прививаться, и не в последнюю очередь из-за страны-производителя», – пишет «Институт Кеннана».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что отказ от производства вакцины на территории Украины – это преступление действующей власти.
ForUm

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