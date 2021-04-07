Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре политические силы - "Слуга Народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Батькивщина". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" с 24 по 30 марта 2021 года.

В частности, политсилы набрали бы следующее количество голосов:

"Слуга народа" - 23,9%

"Оппозиционная платформа – За жизнь" - 20,5%

"Европейская солидарность" - 16,1%

"ВО "Батькивщина" - 11,5%.

Стоит отметить, что в этом случае места в парламенте распределятся следующим образом:

"Слуга народа" - 145 мандатов,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 128 мандатов,

"Европейская солидарность" - 101 мандат,

"Батькивщина", - 78 мандатов.

Рейтинг других политсил распределился следующим образом:

"Сила и честь" - 4,9%

"Украинская стратегия Гройсмана" - 4,0%

"Партия Шария" - 3,2%

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 3,1%

"Гражданская позиция" - 2,3%

"ВО "Свобода" - 2%

"Голос" - 1,7%

"За майбутне" - 0,9%

"Оппозиционный блок" - 0,8%

"Народный фронт" - 0,8%

"Национальный корпус" - 0,6%

"Объединение "Самопомощь" - 0,4%.

При этом большинство респондентов считают, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" предлагает наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира, для экономического роста и повышения уровня жизни населения Украины и отстаивала интересы обычных людей в борьбе против принятия закона о земле в первоначальной редакции, потому что видела в этом угрозу присвоения национального ресурса международными корпорациями.

Также подавляющее большинство украинцев уверены, что власть провалила вопрос вакцинации населения от COVID-19.

Так, 80,1% опрошенных заявили, что власть не справляется с вакцинацией населения от COVID-19. 19,9% ответили, что справляется.

При этом 80,2% респондентов уверены, что провал кампании по вакцинации связан с непрофессионализмом украинской власти, политическими интересами при выборе вакцины. 19,8% ответили, что это вызвано объективными причинами – большой очередью на вакцины в мире, сложностью проведения переговоров.

Опрос проводился Центром "Социальный мониторинг" с 24 по 30 марта 2021 года в 24-х областях Украины и г. Киеве. Всего опрошено 3000 респондентов. Стандартные отклонения составляют 1,10 – 1,83%. Метод получения информации: индивидуальное интервью "тет-а-тет" по месту жительства респондента.