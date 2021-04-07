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Украинские олигархи могут спать спокойно, так как громкие заявления Владимира Зеленского о бескомпромиссной борьбе с ними сводятся исключительно к репрессиям и санкциям против оппозиции, лидером которой является председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет крупнейшая ежедневная газета Германии «Зюддойче Цайтунг».

«Президент Владимир Зеленский, когда вступил в должность, пообещал реформировать Украину. Но судебная система по-прежнему редко беспокоила коррумпированных предпринимателей, таких как Ринат Ахметов», – пишет издание.

Отмечается, что все это время громкие расследования, связанные с тем же Ахметовым или «другом Зеленского» Игорем Коломойским, не были доведены до конца. Единственное на что решился украинский Президент – это санкции против лидера оппозиционной партии Виктора Медведчука.

«Зеленский закрыл телеканалы, которые официально принадлежат партийному другу Медведчука, и заморозил его состояние. По мнению аналитиков, Зеленский прежде всего хотел устранить политического конкурента», – отмечают в газете, уточняя, что «другие олигархи могут и дальше спать, не беспокоясь». 

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.
ForUm

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