Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" пришли к Окружному админсуду Киева поддержать протестующих против запрета Партии Шария

Сегодня, 6 апреля, Окружной административный суд Киева рассматривает иск Министерства юстиции Украины о запрете "Партии Шария". Под зданием суда собрался многолюдный митинг - люди вышли, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе. Поддержать протестующих пришли и народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

В акции приняли участие несколько сотен представителей ОПЗЖ, и "Патриотов - За жизнь". Кроме того, активисты "Молодежного крыла ОПЗЖ" провели автопробег в поддержку Партии Шария, в котором участвовало около сотни автомобилей.

По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Анатолия Бурмича, попытка запретить "Партию Шария" - это устранение украинцев от народовластия.

"Партия Шария участвовала в местных выборах. Сегодня партия Анатолия Шария по рейтингам имеет около 5%. Та есть закрытие партии - это устранение от народовластия 5% народа Украины, который так или иначе хочет высказать свое мнение", - отметил политик.

Бурмич добавил, что это уже не первая попытка действующей власти лишить граждан свободы слова и напомнил о незаконном блокировании оппозиционных каналов.

"Сегодня мы идем к узурпации, идем к уничтожению демократии... Президент нам обещал мир, низкие тарифы, борьбу с коррупцией, но что имеем мы на самом деле - все наоборот", - отметил нардеп.

Его коллега по фракции, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин подчеркнул, что закрытие партий, как и запрет телеканалов, - это действия президента Владимира Зеленского, которые направлены на узурпацию государственной власти в стране. Украинцев хотят лишить права выбора, взамен им навязывают провластную партию и марионеток режима Зеленского, уверен политик.

"Закрытие партий, запрет партий, как и запрет телеканалов, - это действия президента Зеленского, направленные на узурпацию государственной власти в стране. Мы не можем с этим смириться. Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа и использование территории Украины в борьбе с РФ. По сути, действия украинской власти, террористические действия украинской власти по запрету политических партий и оппозиционных телеканалов - это и есть то самое наступление на права и свободы граждан", - заявил парламентарий.

Ренат Кузьмин предостерег, что такие действия свидетельствуют о том, что власть борется с украинским народом.

"И дело даже не в Шарие, и дело даже не в телеканалах, дело не в ОПЗЖ, дело в том, что украинская власть своими действиями пытается уничтожить права всех граждан Украины на свободное выражение взглядов, на свободную политическую поддержку близких по духу партий, на свободу в пересмотре близких по духу телеканалов. Фактически украинская власть борется с украинским народом. Она объявила войну украинскому народу!" - заявил Ренат Кузьмин.

В свою очередь, нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный назвал происходящее "политическим террором".

"Сегодня мы пришли сюда, чтобы зафиксировать позицию нашей партии относительно того политического террора, который в Украине сегодня развернула действующая власть. Особо обидно наблюдать ситуацию, когда гарант Конституции, который должен ее защищать, эту Конституцию попирает и пляшет над ней с бубном. Это не допустимо!", - отметил политик.

Черный подчеркнул, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова поддерживать любую политическую силу, которая будет справедливо требовать от этой власти выполнения закона.

"Мы сегодня пришли, в первую очередь, обратиться к украинскому народу поддержать наших товарищей, коллег, как хотите называйте, из "Партии Шария". Они, возможно, где-то наши конкуренты, но мы их так не воспринимаем, потому что мы все вместе, я считаю, хотим одного - того, чтобы Украина стала действительно независимой страной и страной, которая будет находится не на последнем месте по благосостоянию в Европе, а на первом-втором. То есть мы хотим процветания для нашей страны. Не в том плане, что мы пришли именно поддержать "Партию Шария" - мы поддерживаем любую партию, любую силу, которая будет справедливо требовать от этой власти выполнения закона, выполнения Конституции Украины на территории нашей страны", - отметил он.

Также Черный напомнил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" уже сделала официальное заявление по поводу попытки Минюста запретить "Партию Шария".

"Оно очень жесткое, прямое и очень правильное. Мы выступаем за то, чтобы в Украине был порядок, чтобы права граждан соблюдались в полной мере и чтобы Украина была действительно правовым государством как зафиксировано в Конституции Украины, а не то, как сегодня устроила действующая власть. Это решение партии и моя личная позиция", - подытожил он.

Напомним, под Окружным административным судом Киева, где сегодня, 6 апреля, должны рассмотреть иск Министерства юстиции Украины о запрете Партии Шария, собрался многолюдный митинг - люди вышли, чтобы выразить свою поддержку этой политической силе.