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В США посчитали, что незаконное закрытие украинских оппозиционных телеканалов – NewsOne, «112 Украина» и ZIK – является нарушением прав человека. Об этом сообщается в ежегодном докладе Государственного департамента США.

Перечисляя факты нарушения прав человека в Украине, в докладе Госдепартамента уточняется, что поводы, озвученные украинской властью для лишения лицензии трех медиа, являются формальными.

«Поступали сообщения, что правительство (Украины. – Ред.) использовало формальные предлоги, чтобы заставить СМИ замолчать за "пророссийские" позиции и критику своей политики национальной безопасности», – говорится в документе.

Также признаки нарушения прав человека, по мнению Госдепа, присутствуют в деятельности Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины, который в ходе внеплановой проверки телеканалов ZIK, NewsOne, «112 Украина» заявил, что «благоприятное освещение встречи президента России Владимира Путина и украинского политика Виктора Медведчука 6 октября могло нарушить законы о национальной безопасности».

Кроме того, упоминается, что украинские правоохранительные органы осуществляли мониторинг Интернета «без соответствующих юридических полномочий» и предпринимали значительные шаги для блокировки доступа к веб-сайтам».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга, и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.

 
ForUm

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