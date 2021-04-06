Владимир Зеленский давно обещает Соединенным Штатам Америки жесткую и бескомпромиссную борьбу с олигархами. Однако готовность украинского лидера выполнять это обещание остается под большим сомнением, так как на данный момент Президент не продвинулся в этом вопросе дальше громкой риторики и санкций против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом говорится в публикации крупнейшей газеты столицы США The Washington Post.

«Украинские власти повысили свою риторику, заявив, что "эра олигархов" подходит к концу. А 19 февраля они заморозили активы Виктора Медведчука», – пишет американское издание, уточняя что также в рамках санкций против Медведчука Украина заблокировала трансляцию трех оппозиционных телеканалов – «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Раскрывая данную тему, The Washington Post цитирует лидера украинской оппозиции, который заявил, что таким образом украинские власти пытаются устранить сильного политического противника.

«Это все результат оппозиционной работы моей партии и того, что я противник Зеленского. Поэтому они начали грязную борьбу против меня, моей партии и членов моей семьи», – сказал Виктор Медведчук.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ его жене Оксане Марченко.

«Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? Не буду защищать свою семью, соратников по партии и журналистов, которые раскрывают глаза Украинскому народу, что и вызвало истерическое бешенство разоблаченного Президента Зеленского? Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена», – эмоционально подчеркнул политик.