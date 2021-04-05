Как сообщают источники в КГГА, Андрей Ваврыш вместе с эксруководителем АП Андреем Богданом развернули деятельность с формирования собственного лобби среди депутатов Киевсовета, следствием которой будет глубокий политический кризис местного уровня, говорится в материале Центра медиарасследований «Булава».

Скандальный застройщик Андрей Ваврыш начал новый этап борьбы с киевской властью. Предыдущая попыка в 2019 году Ваврыша сместить Виталия Кличка с должности главны КГГА была неудачной, а после очередных выборов Кличку удалось усилить контроль над депутатским корпусом Киевсовета и сформировать действенное большинство, что совсем не устраивает Андрея Ваврыша, который не имеет на данный момент достаточного количества депутатов для лоббирования собственных интересов в строительном бизнесе, - сообщают расследователи.

После перевода главы киевского центра «Слуги народа» Николая Тищенкана на руководство Закарпатской областной организацией, временным руководителем в столице назначено народного депутата от СН Лесю Забуранную.

Леся Забуранная тесно связана с Андреем Ваврышем, который финансировал ее предвыборную кампанию в парламент. Ныне Ваврыш совместно с эксруководителем АП Андреем Богданом пытаются сделать Забуранную полноценным руководителем столичной организации партии «Слуга народа». И с ее помощью взять контроль над всеми депутатами партийной фракции в Киевраде. Андрей Ваврыш имеет подтвержденное влияние на депутатов Киевсовета из фракции СН: Лилия Пашинная, Юрий Федоренко, Николай Конопелько и Евгений Кузьменко. К этой группе можно добавить Юлию Ярмоленко с фракции «Еднисть», с которой Забуранная ведет совместную общественную деятельность.

Однако подконтрольных Андрею Ваврышу депутатов Киевсовета, даже в случае контролирования всей фракции СН, слишком мало для переформатирования политического расклада столицы. Поэтому Ваврыш и Богдан объединили усилия с одиозым застройщиком и руководителем партийного центра ОПЗЖ в Киеве Вадимом Столаром.

Журналисты указывают на то, что кооперация Столара и Ваврыша наблюдается в крайнем голосовании земельной комиссии Киевсовета 17 марта 2021 года. Комиссия утвердила проект решения по утверждению детального плана территорий (ДПТ), который планирует строительство на Минском массиве нового многоэтажного микрорайона. Показательно то, что инвестором строительства нового Минского массива выступают кампании связанные с Вдимом Столаром и Владиславой Молчановой , а разработку ДПТ в 2015 году утверждал тогдашний заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Андрей Ваврыш.