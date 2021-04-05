Депутат от партии «Слуга народа» одной фразой поставила оценку «два» всей политике власти – и катастрофе в экономике, и провалу вакцинации, и репрессиям против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. Так журналист Иван Славинский прокомментировал в Facebook скандал с участием депутата Анны Колесник, которая, находясь в зале Верховной Рады, в переписке написала «Нужно валить из этой страны!»

«Сколько депутатов только в этом созыве «спалились», потому что вели прямо в зале в смартфоне переписку на личные темы. Начиная с пресловутого Богдана Яременко, умудрившегося «снимать» индивидуалку – т. е. женщину с низкой социальной ответственностью – прямо в зале Верховной Рады. Но, как видим, история учит тому… что ничему не учит», – такую оценку народным избранникам дал журналист.

Славинский сообщил, что после того, как переписка депутата Колесник стала достоянием общественности, начался громкий скандал.

«Почему? Все дело в том, что оценку деятельности власти во главе с Владимиром Зеленским поставил не простой работяга с завода, учитель из школы или даже крупный бизнесмен. Оценку «нужно валить», в смысле, «неуд» «зеленой» власти поставила народный депутат от правящей партии «Слуга народа!» – пояснил журналист.

Славинский напомнил, что впервые в истории Украины у Зеленского и партии «Слуга народа» есть полная монополия – свой президент, монобольшинство из 246 депутатов в Верховной Раде, свой Кабинет Министров. Но при этом власть провалила все задачи.

«И что мы видим на деле? А на деле «зеленые», имеющие монополию на любые решения, добились результата в виде минус 4 % от ВВП (оценка Национального банка Украины). А на деле при «зеленых» безработица выросла на 33 % за один год! В январе 2021 года официальными безработными числились 485,3 тысячи человек – это на треть больше, чем в январе 2020 года, накануне назначения правительства Шмыгаля», – аргументировал журналист.

Славинский уточнил, что при Зеленском власть повышает коммунальные тарифы так же, как и при Порошенко, продолжается война на Донбассе и не выполняются Минские соглашения.

«А на деле власть во главе с Зеленским «по щучьему велению», в нарушение законов и международного права, запустила репрессии против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, и оппозиции во главе с Виктором Медведчуком. А на деле власть просто провалила вакцинацию, потому что скоро будет полтора года, как бушует эпидемия коронавируса, а полноценную двойную прививку получили только… два человека (это данные МОЗ). И добавим, что украинцев прививают дешевым дженериком Covishield, от которой отказываются и врачи, и пациенты. И этот список еще можно долго продолжать», – подчеркнул журналист.

«А на деле одна из «слуг», в 2019 году с безразмерным пафосом взявших на себя ответственность за Украину и украинцев, готовится «валить из этой страны!» – добавил он.

По словам Славинского, депутат от партии «Слуга народа» одной фразой поставила оценку «два» всей политике власти – и катастрофе в экономике, и провалу вакцинации, и репрессиям против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком.

«Фактически депутат от партии Зеленского одной фразой поставила оценку всей политике «зеленых» во главе с Зеленским – и экономической катастрофе, и провалу вакцинации и зашкаливающей смертности от Covid-19, и репрессиям против оппозиции во главе с Медведчуком, и продолжению курса Порошенко на войну на Донбассе… И эта оценка – это «садись, два», – констатировал журналист.

«Поэтому логична реакция украинцев, которые пишут в соцсетях и говорят в разговорах, что не стоит ожидать ничего хорошего от этой власти, если даже депутаты Зеленского пишут, что «пора валить», – заключил журналист Иван Славинский.