также в разделеПолитика
Данилов объяснил, почему употребление термина «Донбасс» некорректно 9
В МИД объяснили, почему денонсировать Харьковские соглашения нецелесообразно 11
CIT: В Крым перебрасывают воевавших на Донбассе псковских десантников 13
Журналист о провале вакцинации, экономической катастрофе и репрессиях против оппозиции во главе с Медведчуком: Депутат от «Слуги народа» выразила одной фразой глас народа 14
В Кремле допустили закрытие Культурного центра Украины в Москве 9
Песков: Передвижение войск на границе с Украиной «не представляет угрозы» 11
У Зеленского раскритиковали власти Киева за ситуацию со спецпропусками 11
Мендель: «Крымскую платформу» уже поддержали более десяти стран 14
Зеленский: Украина считает Катар одними из ключевых партнеров в Арабском мире 10
ОПЗЖ: Уничтожение правосудия и незаконная расправа над конкурентами стали преступной традицией власти 20
СМИ: Зеленский, Меркель и Макрон обсудят Донбасс без Путина 39
Медведчук: Власть взяла на вооружение политические репрессии 72
«ЕС с вами»: Кулеба и Боррель обсудили военные провокации РФ 16
Зеленский прилетел в Катар 23
Зеленский с официальным визитом посетит Катар 18
Маркарова пояснила, что мешает контактам Украины и США 29
Адвокат Чауса заявил об его похищении в центре Кишинева 18
Франция и Германия сделали заявление из-за эскалации на Донбассе 685

Видеоконференция лидеров Франции, Германии и России Эмманюэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина, во время которой обсуждалась в том числе и ситуация на Донбассе, прошла без участия Президента Украины, потому что нынешняя политика Владимира Зеленского в этом вопросе не способствует урегулированию конфликта, а, наоборот, обостряет его. Об этом в интервью телеканалу  «Россия-24» сказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Мы видим, что ничего не делается для выполнения Минских соглашений. Мы видим сегодня политизацию всех вопросов и отвлечение внимания людей и от вопросов мирного урегулирования, и от вопросов борьбы с коронавирусом за счет незаконной борьбы и репрессий в отношении оппозиции», – заявил Медведчук.

Политик также уточнил, что присутствие Зеленского на этих переговорах перевело бы встречу в «нормандский формат», а учитывая невыполнение требований, изложенных в парижском коммюнике от 9 декабря 2019 года, нет смысла проводить переговоры в «нормандском формате».

 «Поэтому и было заявлено, что, на мой взгляд, является главным и стратегически важным, в том числе для мирного урегулирования в Украине, что надо продолжить работу над тем, чтобы был прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском. Необходимо реализовать юридические аспекты особого статуса на Донбассе», – отметил парламентарий.

Он добавил, что в ходе переговоров трех лидеров Минские соглашения в очередной раз были признаны безальтернативными и такими, которые необходимо выполнять. А сегодняшняя милитаристская риторика Киева не внушает уверенности в том, что власть Зеленского движется по пути реализации Минских соглашений.

«Я очень хочу верить, что это риторика и это пиар-ход власти для того, чтобы продемонстрировать те или иные возможности. Очень хочется верить, что этого не произойдет. Я считаю, что если, не дай Бог, подобные действия будут иметь место, то это ‒ самоубийство для страны. Это действия, которые могут повлечь многочисленные жертвы с двух сторон. Это то, что точно не может принести мир, а отдалит его на какую-то неясную и неконкретную перспективу», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном нежелании Зеленского возвращать Донбасс, лидер ОПЗЖ отметил, что ни один из президентов Украины, «ни настоящий, ни будущий», не может занимать позицию отторжения части территории.

«Я всегда был принципиальным и последовательным сторонником территориальной целостности страны. И я считаю, что глава государства, как и власть в целом, любая, подчеркиваю, не может себе позволить отторжения граждан Украины и отторжения своих территорий. Именно поэтому надо идти по пути исключительно выполнения Минских соглашений», – резюмировал Медведчук.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук ранее заявлял, что надеется: украинской власти хватит трезвого ума, чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно оккупированных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
41
Теги