Растущее раздражение Президента Украины Владимира Зеленского из-за падающих рейтингов и эскалации конфликта на Донбассе находит свой выход в репрессиях и санкциях против оппозиции. Об этом говорится в статье на сайте Центра исследований Восточной Европы Варшавского университета.
«Урегулирование конфликта было его (Владимира Зеленского. – Ред.) главным предвыборным обещанием, и это был ответ на социальные ожидания. Неспособность сделать это не только подрывает доверие к нему как к политику, но также становится препятствием для его переизбрания на второй срок», – говорится в публикации.
Польский ресурс подчеркивает, что важным фактором, определяющим действия Зеленского, является систематическое снижение поддержки его лично и партии «Слуга народа», о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Такое положение дел, по мнению варшавских аналитиков, побудило Зеленского выбрать более «жесткую политику» по отношению к оппозиции.
«Это выражается в наложении в феврале этого года санкций на Виктора Медведчука, ведущего оппозиционного политика в Украине… и блокировании трансляции трех новостных каналов («112 Украина», NewsOne и ZIK. – Ред.)», – говорится в публикации.
Также уточняется, что «растущее раздражение» украинского Президента выражается в «форме призывов к США принять участие в разрешении конфликта».
Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время