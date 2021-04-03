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Растущее раздражение Президента Украины Владимира Зеленского из-за падающих рейтингов и эскалации конфликта на Донбассе находит свой выход в репрессиях и санкциях против оппозиции. Об этом говорится в статье на сайте Центра исследований Восточной Европы Варшавского университета.

«Урегулирование конфликта было его (Владимира Зеленского. – Ред.) главным предвыборным обещанием, и это был ответ на социальные ожидания. Неспособность сделать это не только подрывает доверие к нему как к политику, но также становится препятствием для его переизбрания на второй срок», – говорится в публикации. 

Польский ресурс подчеркивает, что важным фактором, определяющим действия Зеленского, является систематическое снижение поддержки его лично и партии «Слуга народа», о чем свидетельствуют опросы общественного мнения. Такое положение дел, по мнению варшавских аналитиков, побудило Зеленского выбрать более «жесткую политику» по отношению к оппозиции.

«Это выражается в наложении в феврале этого года санкций на Виктора Медведчука, ведущего оппозиционного политика в Украине… и блокировании трансляции трех новостных каналов («112 Украина», NewsOne и ZIK. – Ред.)», – говорится в публикации. 

Также уточняется, что «растущее раздражение» украинского Президента выражается в «форме призывов к США принять участие в разрешении конфликта».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский не там ищет причину падения своего рейтинга и телеканалы, конструктивно и объективно критикующие его власть, тут ни при чем. Парламентарий подчеркнул, что рейтинг Президента стремительно падает потому, что он отказывается отвечать на важные для украинцев вопросы.
ForUm

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