В «Оппозиционной платформе – За жизнь» сообщили о еще одном обыске у активиста партии, проведенном у члена оппозиционной политсилы поздно вечером 2 апреля. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ.

«Подобные действия указывают на системный характер политических репрессий и запугивания и демонстрируют основную задачу послушных исполнителей Зеленского, формирующих аналог "сталинского следственного конвейера": постоянным давлением попытаться измотать идейных противников действующей власти, создать невыносимые психологические и бытовые условия, погрузить в атмосферу морального террора», – говорится в заявлении партии.

В ОПЗЖ отметили, что эти действия направлены отнюдь не на получение доказательств незаконной деятельности представителей «Украинского выбора», потому как брошюры о здоровом образе жизни, которые изымают правоохранители в ходе обысков, таковыми быть не могут.

«И это притом, что органам следствия точно известно ‒ "Украинский выбор" не имеет никакого отношения к событиям 2014 года в Крыму: с началом крымских событий часть обособленных подразделений организации в АРК потеряла связь с "Украинским выбором", и соответствующие меры реагирования были приняты руководящими органами организации, а обособленные подразделения нашей организации в Крыму были ликвидированы», –подчеркнули в политсиле, напомнив, что ОПЗЖ уже обнародовала подтверждающие это заявления и документы.

Учитывая вышесказанное, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что единственное реальное дело, доказательства по которому могут быть собраны в результате подобных следственных действий, ‒ это дело о преступлениях Владимира Зеленского и его окружения.

«"Оппозиционная платформа – За жизнь" считает необходимым привлечь внимание украинских граждан и международной общественности к очевидному факту: все обвинения в адрес членов и руководства нашей партии, внесудебные расправы над ними и санкции, нападения и акции сотрудничающих с властью национал-радикалов, многие из которых обвиняются в совершении убийств и других тяжких и особо тяжких преступлений, основаны не на фактах и доказательствах, а на громких заявлениях, клевете и произволе власти», – отмечается в заявлении партии.

В заключение в ОПЗЖ подчеркнули, что такой произвол стал возможен лишь после фактического уничтожения свободы слова в стране и введения цензуры, запрещенной Конституцией Украины.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.