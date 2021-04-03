Президент Владимир Зеленский одной своей подписью нарушил нормы сразу нескольких конвенций, которые ратифицировала Украина - Европейской конвенции о трансграничном телевидении, Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод. Об этом в своей колонке на сайте «Корреспондент» написал юрист-международник Виталий Киба.

«Фактически Зеленский своим указом запретил вещание телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, которые транслируют позицию главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и его соратников», - сообщил юрист-международник.

По мнению Кибы, указ Зеленского о санкциях в отношении народного депутата Тараса Козака и запрет телеканалов, которых связывают с ОПЗЖ Виктора Медведчука, противоречит как Конституции Украины, так и Закону Украины «О санкциях» и Закону Украины «О телевидении и радиовещании».

«Но ни СНБО, ни правоохранительные органы - никто - спустя два месяца так и не предоставил никаких доказательств, будто народный депутат Тарас Козак - собственник телеканалов - или указанные юридические лица были каким-либо образом причастны к неправомерной деятельности, не говоря уже о терроризме. Нет ни решения украинского либо иностранного суда, ни официального сообщения Интерпола либо другой международной информации. Фактически указ Зеленского о запрете телеканалов базируется на правовом вакууме, что противоречит как Конституции Украины (статья 63 о презумпции невиновности), так и украинскому законодательству», - сделал вывод юрист.

Но самое главное, подчеркнул Киба, что Зеленский одной своей подписью нарушил нормы сразу нескольких конвенций, которые ратифицировала Украина. Киба пояснил, что в статье 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании» есть прямая отсылка к Европейской конвенции о трансграничном телевидении, которая запрещает ограничивать ретрансляцию телепрограмм, чье содержание отвечает требованиям Конвенции.

«Поскольку отсутствуют какие-либо решения, что программный продукт «112 Украина», NewsOne и ZIK нарушал конвенцию, значит, вещание соответствовало требованиям ст. 7 «Обязанности телевещателя». Поэтому, запрещая вещание телеканалов, украинская власть во главе с Владимиром Зеленским действует в нарушение норм Европейской конвенции», - обосновал свою позицию юрист.

Киба пришел к заключению, что кроме Европейской конвенции о трансграничном телевидении, указ Зеленского о запрете вещания телеканалов нарушает также такие акты международного права, ратифицированные Украиной, как Конвенция о защите прав человека и основоположных свобод и Международный пакт о гражданских и политических правах.

«Если конкретно, то ст. 19 Международного пакта предусматривает, что каждый человек имеет право «искать, получать и распространять любую информацию и идеи, независимо от государственных границ», - аргументировал юрист.

«А ст. 10 Конвенции закрепляет «свободу придерживаться своих взглядов, получать и передать информацию и идеи без вмешательства органов государственной власти и независимо от границ». При этом Международный пакт отдельно подчеркивает, что «эта статья не препятствует государствам требовать лицензирования деятельности радиовещательных, телевизионных или кинематографических предприятий», - пояснил юрист-международник.

В завершение Виталий Киба напомнил, что правовая система государства строится на триаде «права-обязанности-ответственность», прямо намекнув, что за нарушение украинских законов и международного права неминуемо придется отвечать.

«И, кстати, здесь очень к месту будет напомнить, что один из основных принципов уголовного права - это неотвратимость наказания за совершенное правонарушение.

Ибо, как писал выдающийся итальянский юрист эпохи Просвещения Чезаре Беккария, один из наиболее действенных способов, сдерживающих преступность, заключается не в жестокости наказания, а в его неотвратимости. Как пояснял Беккария, страх перед неотвратимостью даже умеренного наказания является более действенным, чем ситуация, когда человек страшится суровой кары, но при этом верит, что его преступление останется безнаказанным», - заключил юрист-международник Виталий Киба.