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Несмотря на введенные против него и его семьи санкции, невзирая на политическое преследование и давление со стороны власти, народный депутат, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не намерен покидать Украину. Напротив, обещает бороться за ее успешное будущее. А уехать, по его мнению, могут другие персоны, если уж им так сильно хочется «свалить из страны».

Об этом сам Медведчук заявил в интервью в программе «5-я студия» на канале «Россия-24».

«…Я понимаю цель власти, которая пытается сделать, чтобы я поступил именно так, как прозвучало в вашем вопросе (уехать из страны. ‒ Ред). И им, конечно, было бы удобнее, чтобы меня здесь не было и активность партии была снижена до нулевого порядка политической деятельности… Но этого не произойдет», ‒ уверил он.

А на просьбу ведущего прокомментировать фразу депутата от «Слуги народа» Анны Колесник «Нужно валить из этой страны» Медведчук ответил, что, с одной стороны, это даже смешно, а с другой – таковы реалии, что сегодня именно так думают депутаты провластной политсилы.

«Наверное, вся их власть была направлена на то, чтобы выполнить "‎хотелки"‎ международной финансовой корпорации, выполнить "хотелки" по реализации полного внешнего управления страной, а потом забыть об этой стране и покинуть ее… ‒ допустил политик. ‒ Если им так хочется, пусть они валят. А мы, люди, живущие в Украине, в том числе и я, будем бороться за ее будущее и верим, что сможем построить успешную страну».

Виктор Медведчук отметил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» всегда отстаивала интересы украинских граждан и намерена придерживаться этого же принципа и впредь.

«Мы продолжим все делать для того, чтобы выполнить и соблюсти интересы людей, защитить людей и в социальном, и в экономическом плане. В том числе обеспечить защитой от коронавируса. Это наша задача, и мы, несмотря ни на что, будем ее, безусловно, реализовывать», ‒ заявил он.
ForUm

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