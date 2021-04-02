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По мнению экспертов, официальный Киев очень надеется на «потепление» американо-украинских отношений с приходом к власти Джо Байдена. Именно с этим связана резкая смена курса Президента Зеленского и его репрессии против оппозиции. Об этом пишет популярная французская газета La Croix.

Издание напоминает, что в последнее время украинская власть «приняла ряд мер против оппозиционных сил в стране», включая закрытие телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZIK. – Ред.) и санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которые поддержали в новой администрации США.

Соратники Президента также «защищали эти меры перед американской элитой» в нескольких статьях, опубликованных на сайте Атлантического cовета США. В частности, глава Офиса Президента Андрей Ермак приветствовал санкции, принятые против Виктора Медведчука, но также «призвал США к более жесткой приверженности, особенно в переговорах по Донбассу, и четкой позиции по вступлению Украины в НАТО», – пишет La Сroix.

«Украина чрезвычайно зависит от международного сообщества и тех, кто играет весомую роль в отношениях с Россией: ЕС и США», – цитирует издание преподавателя политологии Бургундского университета Александру Гужон.

В заключение публикации уточняется, что Министерство обороны США уже объявило об отправке Украине военной помощи в $125 миллионов. А вот получит ли Киев вторую часть –$150 миллионов, утвержденную Конгрессом США, зависит от выполнения украинскими властями требований Белого дома.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов, убеждая Президента в его исключительном праве принимать противозаконные решения. При этом политик подчеркнул, что за такие решения неизбежно придется нести ответственность.
ForUm

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