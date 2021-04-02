Комитет избирателей Украины проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в марте 2021.

По данным КИУ, 7 народных депутатов не проголосовали ни разу за месяц (не нажимали за, против, воздержался).

Среди них Тарас Козак, Вадим Рабинович, Сергей Ларин, Владимир Кальцев, Степан Ивахив, Юрий Солод, Олесь Довгий.

Также почти не голосовали Антон Яценко и Вадим Столар, которые нажали кнопку для голосования только 1 раз в месяц.

Игорь Абрамович и Сергей Левочкин приняли участие в 0,84% голосованиях, Ренат Кузьмин – в 1,01%, Александр Пузанов – 1,52%, Юрий Бойко – 1,86%, Александр Дубинский – 2,36%.

Речь идет как о депутатах, которые в целом отсутствовали на заседаниях Рады, так и о тех, кто присутствовал в Раде, однако участия в голосованиях не принимал.

Только один народный депутат Украины принял участие во всех голосованиях Рады в марте – Максим Павлюк.

Всего в течение месяца активно голосовали депутаты «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем один депутат СН принял участие в 81% голосований, ЕС - в 80% голосований. Низкий результат у депутатов «Голоса» - 76% и ВО «Батькивщина» - 74%.

Зато, почти не голосовали в Раде депутаты «Оппозиционного платформы-За жизнь», которые нажимали кнопку только в 34% голосований.

Всего за месяц состоялось 13 пленарных заседаний ВР, на котором было проведено 592 голосования.