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Ситуация на Донбассе и мирное урегулирование конфликта полностью зависят от политической воли Президента Зеленского, от готовности украинской власти выполнять Минские соглашения. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

 «Я хочу вам сказать, то пленарное заседание Верховной Рады Украины, которое мы позавчера покинули, как раз началось с того, что докладывал ситуацию начальник Генерального штаба. Мы уже прочитали потом о его высказываниях и о том, что нагнетается ситуация, по всей видимости, специально и немотивированно», – отметил политик.

Также он рассказал, что как раз во время выступления начальника Генерального штаба депутат от «Слуги народа», ведя переписку в телефоне, написала (и это зафиксировали СМИ): «Слушаем начальника Генерального штаба, пора валить из страны».

«Вот вам ирония или объективная истина того, что происходит. Видимо, власть действительно рассматривает такое решение, как это высказывают отдельные депутаты, представители "‎Слуги народа"‎», – прокомментировал Медведчук.

По его мнению, прекращение конфликта на Донбассе полностью в руках Президента.

«Ситуация и мирное урегулирование зависят полностью от политической воли господина Зеленского. Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений», – подчеркнул парламентарий.

И добавил, что безальтернативность Минских соглашений была признана и ранее, и в ходе последнего разговора между Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель.

«Как только Украина и ее власть станет на путь реализации Минских соглашений, не будет никаких угроз, будет мирное урегулирование на Донбассе. Донбасс может вернуться в Украину, а Украина на Донбасс», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета Виктор Медведчук заявлял, что надеется: украинской власти хватит трезвого ума чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. При этом он подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.
ForUm

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