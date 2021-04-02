Ситуация на Донбассе и мирное урегулирование конфликта полностью зависят от политической воли Президента Зеленского, от готовности украинской власти выполнять Минские соглашения. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
«Я хочу вам сказать, то пленарное заседание Верховной Рады Украины, которое мы позавчера покинули, как раз началось с того, что докладывал ситуацию начальник Генерального штаба. Мы уже прочитали потом о его высказываниях и о том, что нагнетается ситуация, по всей видимости, специально и немотивированно», – отметил политик.
Также он рассказал, что как раз во время выступления начальника Генерального штаба депутат от «Слуги народа», ведя переписку в телефоне, написала (и это зафиксировали СМИ): «Слушаем начальника Генерального штаба, пора валить из страны».
«Вот вам ирония или объективная истина того, что происходит. Видимо, власть действительно рассматривает такое решение, как это высказывают отдельные депутаты, представители "Слуги народа"», – прокомментировал Медведчук.
По его мнению, прекращение конфликта на Донбассе полностью в руках Президента.
«Ситуация и мирное урегулирование зависят полностью от политической воли господина Зеленского. Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений», – подчеркнул парламентарий.
И добавил, что безальтернативность Минских соглашений была признана и ранее, и в ходе последнего разговора между Владимиром Путиным, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель.
«Как только Украина и ее власть станет на путь реализации Минских соглашений, не будет никаких угроз, будет мирное урегулирование на Донбассе. Донбасс может вернуться в Украину, а Украина на Донбасс», – подчеркнул Виктор Медведчук.
Напомним, ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета Виктор Медведчук заявлял, что надеется: украинской власти хватит трезвого ума чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. При этом он подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.
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