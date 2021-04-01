Украина продолжит переговоры об установлении перемирия на Донбассе, заявил президент Владимир Зеленский.

«Процесс переговоров о мире нелегкий. Но никто не ожидал, что будет легко. Всегда больно терять наших людей. Каждая весть о гибели дается с болью семьям, родственникам, всем украинцам и мне как президенту. Именно поэтому мы не останавливаемся и договариваемся о перемирии как о самом быстром тактическом шаге. Наша стратегия - обязательно мир и возвращение наших людей и территорий», - говорится в его Facebook.

Зеленский отметил, что эскалация заметна с начала года – 20 погибших и 57 раненых - только за первые месяцы.

«Такова цена войны и отстаивание нашей независимости, суверенитета и территориальной целостности», - заявил он.

«Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, вторгшегося на Донбасс и оккупировавшего Крым. Это ясно. Как понятно и то, что мы хотели бы вернуться к тем условиям, когда режим прекращения огня действовал эффективнее - как с 27 июля 2020 года, когда в течение месяцев у нас было в десятки раз меньше раненых и погибших. И мы над этим работаем», - заверил Зеленский.

Что касается наращивания присутствия российских войск на границе с Украиной, то президент отметил, что игра мускулами в формате военных учений и возможных провокациях вдоль границы – это традиционное дело России.

«Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно - давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности. Наша армия - это не только сила и мощь, это также мудрость и взвешенность. Наше государство - это единство. Мы всегда готовы к любым провокациям», - подчеркнул Зеленский.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук на заседании Трехсторонней контактной группы 14 апреля намерен поднять вопрос о «пасхальном перемирии».

РФ готовит широкомасштабные провокации против Украины для расширения российского военного присутствия на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны.