также в разделеПолитика
Зеленский: Украина продолжит договариваться о перемирии на Донбассе 9
Журавский: Санкции в отношении трех телеканалов незаконны и должны быть отменены Верховным судом 9
Кравчук: РФ видит только силовой путь решения вопросов 12
НАПК возобновило госфинансирование «Слуги народа» 8
В Кремле прокомментировали сосредоточение войск у границ Украины 64
Андрусив: СНБО выполняет роль «ширмы» для Зеленского 18
Украина направила РФ ноту протеста из-за оскорбления украинских дипломатов 261
Рудык назвала причину конфликта в «Голосе» 17
Пентагон отреагировал на стягивание войск РФ к границе с Украиной 110
Кулеба обсудил с госсекретарем США обострение на Донбассе 19
Кузьмин: Медведчука намеренно называют «пророссийским», чтобы сделать из него внутреннего врага 35
Куракин: СБУ не нужно проводить обыски, чтобы убедиться, что «Украинский выбор» Медведчука агитировал за здоровый образ жизни - все есть в Youtube 18
Немчинов: Кабмин не собирается «выселять» министерства в регионы 18
Разумков считает, что санкции СНБО не соответствуют украинскому законодательству 152
Украина разорвала туристическое соглашение с Россией 49
Американский журналист рассказал о том, куда подевалась «проросийскость» Зеленского 139
Чаплыга: В результате 20 обысков у активистов «Украинского выбора» Медведчука СБУ обнаружила только листовки с пропагандой здорового образа жизни 322
Деконцентрация: Зеленский хочет за 2 года переместить органы власти из Киева в области 42

Недавние переговоры лидеров России, Германии и Франции не предполагали участия в них украинского Президента. Потому что, с одной стороны, Киев так и не выполнил условия для следующей встречи в «нормандском формате», а с другой – Владимир Путин, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон имеют достаточное количество важных для личного обсуждения тем, касающихся актуальных событий в мире. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в ходе интервью в программе «60 минут по горячим следам» на канале «Россия-1».

«Думаю, что разговор, который состоялся между Путиным, Меркель и Макроном, – это естественный разговор по проблемам, которые наболели и которые являются актуальными сегодня в мире. То, что там обсуждали Украину, это тоже является объективным фактором. И, самое главное, объективным фактором – что ее обсуждали без Зеленского, ‒ сказал Медведчук. ‒ Были и другие вопросы актуальные, которые обсуждали три лидера».

По мнению Медведчука, приглашение на эти переговоры Владимира Зеленского перевело бы данную встречу в «нормандский формат». Но пока это невозможно, поскольку официальный Киев до сих пор не выполнил ряд взятых на себя обязательств.

«Ведь стороны, и в первую очередь Российской Федерация неоднократно заявляла о том, что "‎нормандский формат"‎, встречи и переговоры могут иметь место только после того, как будет выполнено то, что было решено 9 декабря 2019 года в Париже и изложено в парижском коммюнике, ‒ напомнил политик. ‒ Поэтому, естественно, участие Зеленского не могло иметь место в первую очередь потому, что Украина, не имея на то политической воли, не выполнила парижское коммюнике».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

539
Теги