Действующая власть намеренно делает из Виктора Медведчука «внутреннего врага», постоянно и безосновательно употребляя по отношению к оппозиционному политику эпитет «пророссийский». Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.

Парламентарий подчеркнул, что всё это делается для того, чтобы, уничтожив оппозицию, удержать власть.

«Медведчука называют "пророссийским политиком". А он "пророссийский" по какой причине? Медведчук последовательно выступает за нормализацию отношений со всеми соседями, не только с РФ, а и с Польшей, Венгрией, Словакией.... За то, чтоб конфликт на Донбассе был решён максимально быстро, за производство вакцины в Украине. Что в этом "пророссийского"?» – задается вопросом Кузьмин.

По его мнению, намеренное создание из Виктора Медведчука «внутреннего врага» – это технология, направленная на «стравливание внутри страны больших групп населения», на которую тратятся огромные средства. И именно поэтому, считает Ренат Кузьмин, украинская власть позиционирует борьбу с Медведчуком, как свою главную задачу.

«Действующая украинская власть пользуется приёмами Порошенко: они назвали внешним врагом Путина и Россию, а "внутренним" – Медведчука и ОПЗЖ. Они натравливают радикалов на "внутреннего врага" для того, чтобы власть за этой вот войной могла спрятать коррупцию, хищения, массовые нарушения закона, провал вакцинации, провал борьбы с пандемией, а, самое главное, попытки узурпации власти. Для этого и устроена дымовая завеса в виде борьбы с оппозицией», – подчеркнул парламентарий.

В заключение он добавил, что всё это делается для того, чтобы дать возможность иностранным мошенникам и аферистам грабить нашу страну и дальше.