В ходе обысков у активистов движения «Украинский выбор» сотрудники СБУ получили железобетонные доказательства, что организация Виктора Медведчука занималась пропагандой здорового образа жизни. К такому выводу пришел журналист Алексей Куракин на основе изучения официального фотоотчета и пресс-релиза Службы безопасности Украины. Об этом Куракин написал в Facebook.

«Посмотрел очередной выпуск «95 квартала»… на официальном сайте СБУ. Оказывается, в нашей стране ратовать за здоровый образ жизни - это то ли «кремлевские нарративы», то ли, не дай Господь, - пророссийская пропаганда, то ли тяжкое противоправное деяние, на которое сразу же сбегается спецназ «рыцарей плаща и кинжала», - написал журналист.

«30 марта 2021 года СБУ провела (в домах и квартирах, выдернув людей из постелей) около 20 обысков в разных регионах Украины - у активистов «Общественного движения «Украинский выбор - Право народа». Фотоотчет и пресс-релиз опубликованы на сайте СБУ», - пояснил он.

Куракин обратил внимание, что в ходе обысков СБУ изъяла листовки «Украинского выбора» с пропагандой здорового образа жизни, устав организации и болванки для компакт-дисков.

«Напомню, что ведомство лейтенанта Баканова расследует дело о «содействии проведению в марте 2014 года незаконного референдума и выборов в АР Крым и городе Севастополь». И вот, в рамках этого расследования, СБУ «изъяла доказательную базу», чтобы «приобщить к делу». В виде… Па-бам! В виде информационных листовок с заголовком «Здоровый образ жизни». А также чистые блокноты - с символикой «Украинского выбора», устав УВ и набор CD-R (т .е. болванок для компакт-дисков)», - констатировал автор.

«И вот на этих самых листовках… Мамадарагая! Ну чистой воды информационная агрессия Кремля!» - пошутил журналист.

«Вот лишь некоторые выдержки. Пропечатано - мол, спортом заниматься зело полезно, книжки надобно читать, быть поближе к природе - почаще гулять с друзьями и в гордом одиночестве, не пить и не курить, семьей дорожить. И призывы - крупными буквами! - «Веди здоровый образ жизни!» и «Чтение книг сделает тебя непобедимым!» - привел примеры журналист.

В то же время Куракин отметил, что видео о том, как «Украинский выбор» агитировал за здоровый образ жизни, есть на Youtube, поэтому СБУ не нужно проводить обыски, чтобы установить это.

«Так, теперь - что там за компакт-диски изъяла СБУ? Смотрим фоточки…Судя по всему, на них записаны акции «Украинского выбора» - за здоровый образ жизни, проводимые в стране уже без малого десяток лет.

Да, для этого не нужно проводить обыски. Любой желающий может зайти на Youtube и посмотреть ролики. Например, как в сентябре 2012 года активисты «Украинского выбора» расклеивают в разных городах информационные стикеры «Лучше одна спортплощадка, чем сто наливаек», - аргументировал журналист.

«Н-да…В общем, получатся, что по факту СБУ получила железобетонные доказательства того, что «Украинский выбор» занимался пропагандой… здорового образа жизни. Интересно, а в чем тогда суть претензий власти к «Украинскому выбору» Медведчука?» - заключил политический обозреватель Алексей Куракин.