В результате обысков у активистов «Украинского выбора», которые 30 марта провела СБУ, удалось выяснить только то, что движение Медведчука заботилось о здоровье украинцев и пропагандировало здоровый образ жизни. Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга прокомментировал сообщение Службы безопасности Украины о проведении 20 обысков в местах проживания активистов движения «Украинский выбор».

«Жесть… Читаю отчет бодрой Службы… Возбудили, обыскали, установили… Кто не в курсе, сегодня СБУ пришла с обысками домой к активистам «Украинского выбора» Медведчука. 20 обысков в 10 областях», - пишет Чаплыга в Facebook.

При этом Чаплыга сразу поясняет, что всегда критиковал «Украинский выбор» и «публично с ними вступал в весьма эмоциональные «дебаты», но в истории с обысками выступает за справедливость.

«Но сейчас речь не о том… Я все же за справедливость... Смотрим внимательно отчет о проделанной работе на сайте Службы… Что изъяли? Смотрим фото! Пустые болванки для компакт-дисков, блокноты с символикой УВ, устав УВ, листовки. О, листовки! А мы внимательно прочитаем, что там за листовки!» - подчеркивает активист.

Как резюмирует Чаплыга, из листовок, которые изъяла СБУ, стало известно лишь то, что «Украинский выбор» Медведчука заботился о здоровье украинцев и пропагандировал здоровый образ жизни.

««Читаю… И что я вижу? Заголовок - «Здоровый образ жизни». А дальше? «Веди здоровый образ жизни!» Спорт, пишут, общение с природой, чтение книг! Не, я правильно понимаю, что УВ агитировал за ЗОЖ, а СБУ эти листовки изъяла и нам предъявляет как доказательства теперь?» - задает вопрос активист.

«Доказательства чего? Что мы узнали по итогу 20 обысков? Что Медведчук со своим УВ заботились о здоровье украинцев? Что агитировали не пить-не курить? Заниматься спортом? Почаще гулять на свежем воздухе?!» - отмечает активист.

Чаплыга также ссылается на сайт Министерства юстиции Украины, по информации которого все ячейки «Украинского выбора» в Крыму были закрыты еще в 2014 году.

«Или это так СБУ тонко намекает, что это дело о причастности к «референдуму» в Крыму - изначально без перспектив? У меня только такой вывод. Потому что элементарно проверяется на сайте Минюста, что все ячейки «Украинского выбора» в Крыму закрыты еще в 2014…» - сообщает активист.

«А все «доказательства» - листовки за здоровый образ жизни, блокноты да устав «Украинского выбора». Точно без перспектив», - заключает политический активист и блогер Михаил Чаплыга.