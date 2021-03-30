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В западных СМИ пишут, что настоящая причина запрета телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также санкций против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком - это падение рейтинга власти во главе с Зеленским. Об этом в эфире канала «Стоп цензура» заявила медиа-эксперт Лариса Дроздова.

 «Сейчас шум в западной прессе не утихает - СМИ продолжают обсуждать эти незаконные санкции против трех каналов NewsOne, 112 и ZIK. Это такие известные издания, сайты и информационные порталы как Reuters, Der Freitag, которое в своей недавней статье «Укрепление авторитаризма» прямо называет господина Зеленского человеком, который закрыл четыре канала», - сообщила эксперт.

Как отметила Дроздова, ряд западных СМИ прямо пишут, что запрет телеканалов является недемократическим, а санкции против Медведчука - незаконными.

 «Это связано, как говорят западные издания, с падением рейтинга самого Зеленского. И, как пишет Der Freitag, - это немецкое издание очень известное – о том, что санкции против Медведчука тоже являются незаконными. И это все вызвано тем, что падает рейтинг самого Зеленского, люди не доверяют ему как политику», - подчеркнула эксперт.

 «Всемирный социалистический сайт тоже написал, что недемократическим путем были закрыты эти каналы. Бывший посол США в Украине Джон Хербст тоже говорит о том, что Зеленский идет недемократическим путем и это прямое наступление на свободу слова», - констатировала эксперт.

По словам Дроздовой, многие западные СМИ возмущаются незаконным запретом телеканалов.

 «Западная пресса также возмущена действиями господина Зеленского по закрытию каналов», - уточнила эксперт.

 «И, естественно, люди у нас не слепые, они прекрасно понимают, что происходит в стране. И если нам обещают снижение тарифов, а потом люди выходят на тарифный майдан, то это тоже происходит не просто так», - привела пример она.

Дроздова напомнила, что Верховная Рада принимала закон о продаже земли «под покровом ночи», и процитировала издание Der Freitag, которое считает, что власть во главе с Зеленским начала репрессии против оппозиции во главе с Медведчуком, потому что они не дают распродавать украинскую землю.

«Польский Центр Восточных исследований повторяет то, что сообщали другие издания западные - санкции против Медведчука объявили только потому, что он выступал против дерибана земли. И что санкции против Медведчука были применены в угоду западным компаниям, которые хотят эту землю у нас перекупить», - заключила медиа-эксперт Лариса Дроздова.
ForUm

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