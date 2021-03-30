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Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что покидает заседания Верховной Рады, так как в повестке дня отсутствуют вопросы, имеющие важное социальное значение для Украины. Об этом заявил народный депутат Украины от ОПЗЖ Александр Колтунович в своем выступлении с трибуны ВР.

«С оппозицией начали бороться совершенно грубым образом, незаконным, неконституционным способом», – сказал парламентарий.

Он сообщил, что сегодня, 30 марта, представители СБУ провели 20 обысков у представителей ОПЗЖ во всех регионах Украины.

«Для чего это делается? Это делается для того, чтобы запугать. Это делается, чтобы сбить главного политического оппозиционного оппонента», – подчеркнул Колтунович.

Также он отметил, что в повестке дня внеочередного заседания Верховной Рады отсутствуют вопросы, имеющие, по мнению ОПЗЖ, важное социальное значение для Украины.

«Мы заявляем, что мы и в дальнейшем будем стоять на том, что вопрос экономической целесообразности должен прежде всего стоять в повестке дня сессии, чтобы вопрос социальной справедливости также был номер один во внеочередном заседании Верховной Рады», – заявил парламентарий.

В заключение Александр Колтунович подчеркнул, что, если эти вопросы не будут внесены в повестку дня, «Оппозиционная платформа – За жизнь» не будет принимать участие в заседании.

«Мы покидаем этот зал, пока здесь не появятся те вопросы, которые соответствуют социально-экономическим потребностям Украины», – резюмировал депутат.

Напомним, 30 марта представители Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора провели 20 обысков у членов партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и активистов общественного движения «Украинский выбор – Право народа» в столице и Киевской области, а также в Одесской, Николаевской, Черкасской, Херсонской, Хмельницкой, Кировоградской и Закарпатской областях. В ОПЗЖ назвали действия правоохранителей – заведомо спланированным и преступным актом политической расправы.
ForUm

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