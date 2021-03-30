Поводом для анализа стало выступление Президента Зеленского «Украина дает отпор». По мнению издания Bne IntelliNews, это выступление означает переход от санкций против главного политического противника Зеленского Виктора Медведчука к широкому преследованию бизнеса.

В своем выступлении Зелинский сказал: «Пока мы с вами считали, что справедливость существует, и безуспешно пытались ее найти, некоторые присвоили государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже, как выяснилось, Конституционный Суд Украины».

«Отчасти это выступление, кажется, задумано как своего рода континуум между закрытием телекомпаний Медведчука и сегодняшним днем. Возникает очевидный вопрос: что выйдет из выступления с точки зрения успехов в борьбе с коррупцией, деолигархизации, отношений с Россией и отношений с Западом, особенно с Соединенными Штатами», - говорится в публикации.

В статье особо отмечается отход Зеленского от образа демократичного спикера, т. к. по мнению Bne IntelliNews, во время недавнего интервью Axios Зелинский сидел, иногда со скрещенными ногами, в комнате, заполненной довольно яркой мебелью. Для этого выступления он стоял, глядя в камеру, с символикой Украины позади него.

Издание дает понять, что ожидает усиления внесудебного преследования бизнеса, приводя длинный список наиболее известных олигархов, названных Зеленским.

«Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или кто-либо другой», – говорится в статье.