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Агентство охарактеризовало действия силовиков как «налет», рассказывая о том, что 18 марта правоохранительные органы Украины совершили налет на офис Движения, возглавляемого Виктором Медведчуком, по подозрению в причастности его членов к действиям, которые привели к аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В заявлении прокуратуры говорится, что члены «Украинского выбора» «способствовали оккупации Крымского полуострова, сотрудничая с незаконно созданными органами оккупационной власти».

Однако представители движения опубликовали документы, доказывающие, что заявления прокуратуры не соответствуют действительности. В частности, в них указывается, что еще в марте 2014 года крымские участники движения «Украинский выбор» заявили что не разделяют целей и задач движения, выступающего за территориальную целостность Украины, и прекращают деятельность движения в Крыму. 7 мая 2014 года все отделения «Украинского выбора» на территории полуострова были ликвидированы.

Хотя формально обыск связан с деятельностью общественного движения «Украинский выбор», но руководству ОГП достоверно известно, что офиса «Украинского выбора» в этом здании как такового нет, однако в нем находятся приемные народных депутатов и офис партии. «Оппозиционная платформа – За жизнь».

В феврале правительство ввело санкции в отношении Медведчука, который является видным лидером именно этой партии, имеющей вторую по численности фракцию в парламенте и по уровню поддержки согласно соцопросам занимающую первое место серди украинских политсил.
ForUm

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