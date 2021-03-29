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«Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» приветствует мудрое, своевременное и обоснованное решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о выходе государства из числа стран ‒ участниц Стамбульской конвенции», – сообщается на сайте ОПЗЖ.

В политсиле убеждены, что внедрение гендерной идеологии под благим предлогом противодействия насилию над женщинами является неприемлемым для традиционных обществ – как христианских, так и мусульманских.

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук в своем письме, адресованном Эрдогану, отметил: «Для защиты прав женщин, которых мы все глубоко ценим и уважаем, «нет необходимости искать лекарство снаружи… решение есть в наших традициях и обычаях. Эти мудрые слова в равной степени относятся к турецкому и украинскому обществам».

ОПЗЖ, как одна из инициаторов создания в Верховной Раде межфракционного объединения «Ценности. Достоинство. Семья», последовательно и активно проводит политику защиты традиционных семейных ценностей, общих для наших народов, и ради этого в том числе противодействует ратификации Стамбульской конвенции.

«Мы прекрасно понимаем, что сама цель этого подготовленного адептами ЛГБТ-идеологии документа в реальности не имеет ничего общего с борьбой против насилия над женщинами. Под красивыми лозунгами защиты прекрасного пола (Стамбульская конвенция – Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием) скрываются опасные для самих основ общественной жизни Украины, Турции и других стран положения и идеи», – сказано в письме Виктора Медведчука.
ForUm

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