Геннадий Москаль отметил, что при президентстве Виктора Януковича никто обысков в приемных народных депутатов не устраивал.

В Украине действуют под девизом: в ситуации, когда нет хлеба, нужно дать народу больше зрелищ, и чем меньше хлеба, тем больше зрелищ.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" заявил бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, комментируя обыски в ОО «Украинский выбор».

Гость студии, комментируя ситуацию, когда силовики пришли с обысками в помещение партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" под предлогом обысков в ОО "Украинский выбор", напомнил, что есть закон о статусе народного депутата.

«Даже при режиме Януковича никто в приемных депутатов обыски не делал и каналы никакие не закрывали, хотя много и я выступал против режима Януковича, и совершенно не было никаких проблем у тех каналов, которые брали у меня интервью. Смотрите, девиз, что народу нужно хлеба и зрелищ. Нет хлеба - нужно больше зрелищ, еще меньше хлеба - надо еще больше зрелищ! Борьба с олигархами, борьба с прокремлевскими и тому подобное... Читаю: 26 артистов, которые выступали в Ялте на концерте относительно открытия Керченского моста, Украина возбудила 26 уголовных дел против каждого, хотя им эти нарушения, кроме славы, ничего не дадут. А как, скажите мне, Россия - на втором месте по импортно-экспортным операциям с Украиной? На втором месте!» - заявил Геннадий Москаль.

Напомним, народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин сообщил, что 25 марта сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры проводили обыск в офисе общественной организации «Украинский выбор».

Как заявили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», в офисе политической силы, в котором находятся приемные семи депутатов от этой политической силы, в том числе председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы, СБУ и ОГП проводили обыск.

Как отмечается в сообщении, этот обыск формально связан с деятельностью Общественного движения «Украинский выбор» и событиями 2014 года, но по факту является попыткой запугать оппозиционных политиков, представляющих наиболее влиятельную и рейтинговую партию в Украине.