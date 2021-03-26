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Санкции действующей власти, инициированные Президентом Украины Владимиром Зеленским в отношении оппозиционных телеканалов, партий и отдельных политиков, были вполне прогнозированными.

Такое мнение в эфире «Першого Незалежного» озвучил правозащитник Владимир Чемерис.

«Идет давление не только на Владимира Медведчука и партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». Можно отметить и давление на Партию Шария, других оппозиционеров, даже на политологов. К примеру, на нашего коллегу Дудкина, которого сейчас содержат в СИЗО просто за то, что он высказал свою точку зрения (речь идет о военно-политическом эксперте Юрии Дудкине, обвиненном в «причастности к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб», в отношении которого 25 февраля Печерским райсудом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. – Ред.). На журналиста Руслана Коцабу, который полтора года просидел в СИЗО только за то, что высказал свое мнение. Все это, без сомнения, тактика Зеленского, который вопреки надеждам 73 % украинцев на то, что будут изменения с «Армии, веры, языка» на человеческую, демократическую политику, сделал всё наоборот», – заявил Владимир Чемерис.

С правозащитником согласен сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, прокомментировавший решения СНБО о санкциях и последние события, связанные с обысками, проводимыми СБУ в офисах Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор – Право народа», лидером которого является Виктор Медведчук.

Напомним, в четверг, 25 марта, на сайте СБУ появилось сообщение о том, что следователи спецслужбы «продолжают досудебное расследование в отношении действий представителей общественной организации «Украинский выбор», которые «обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе».

«Обыски – это очевидные политические репрессии в отношении общественной организации, которая связана с Виктором Медведчуком. Власть таким образом делает из Медведчука своего основного оппонента, который очевидно пойдет на выборы и будет противостоять Зеленскому в будущем президентском цикле. Не знаю, хорошо ли власть просчитала все риски, но, по всей видимости, вырисовывается именно такой сценарий», – предположил Дмитрий Марунич.

Ранее председатель Политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающее санкции против него и его супруги Оксаны Марченко, заявил, что после беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией.

В свою очередь в заявлении партии ОПЗЖ в связи с подписанием президентом Владимиром Зеленским указа о введении в действие решения СНБО по применению экономических и других ограничительных санкций в отношении ряда юридических лиц отметили, что образованные, культурные, разносторонне развитые граждане представляют угрозу нынешней власти, состоящей из ограниченных, безграмотных, архинепрофессиональных функционеров.
ForUm

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