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Правоохранители 19 марта провели обыск резиденции председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука «Медвежья Дубрава» возле Ждениево Закарпатской области, сообщают «Схемы».

Как установили журналисты, следственные действия состоялись в рамках уголовного производства, которое расследует Нацполиция. На фото видно работников Департамента стратегических расследований, которые осуществляли оперативное сопровождение во время обысков с участием спецподразделения «Корд».

Пресс-секретарь Департамента стратегических расследований Нацполиции Наталья Калиновская рассказала «Схемам», что расследование ведется по статье 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением должностных лиц во время выделения и пользования земельными участками.


Как ранее сообщал ForUm, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.

В частности СНБО принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
ForUm

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