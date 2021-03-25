Первая партия китайской вакцины CoronaVac прибыла в Украину.

Ранее из Китая была отправлена ​​первая партия вакцин.

В красную зону эпидопасности по COVID-19 Минздрав внес Николаевскую и Черкасскую области.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение ввести с 27 марта на территории Николаевской области красный уровень эпидемической опасности.

Дизельным топливом, производимом на заводе, которым владеет жена председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко, заправляют русские танки, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Увольнять медработников за отказ вакцинироваться никто не будет, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 25 марта «О Стратегии военной безопасности Украины».

Евгений Шевченко, известный как «внештатный агент НАБУ» возмущен «позорными» обвинениями СБУ в причастности к созданию частной военной компании.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что штаб российского оппозиционера Алексея Навального отказался исправлять карту на сайте, где Крым обозначен как часть России.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» в апреле сохранит цену природного газа для бытовых потребителей (населения) на текущем уровне 6,86 грн/куб. м, а цена газа в рамках поставщика «последней надежды» на следующий месяц также сохранится на мартовском уровне в размере 6,99 грн/куб. м.

Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича по делу о захвате государственной власти.

В Офисе генерального прокурора заявили, что могут начать процедуру экстрадиции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о захвате власти

Следователи Службы безопасности Украины продолжают досудебное расследование в отношении действий представителей общественной организации «Украинский Выбор». Они обоснованно подозреваются в содействии в 2014 году проведению незаконного референдума и выборов во временно аннексированных АР Крым и Севастополе.

Прокуроры сообщили о подозрении народному депутату Украины в умышленном уклонении от уплаты налогов, совершенном лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины), заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

В Украине не зафиксированы смерти в результате вакцинации от COVID-19. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине по состоянию на 25 марта 2021 года зафиксировано 16669 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1267 больных коронавирусом.

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук вакцинировался против коронавирусной болезни COVID-19.

Минюст утвердил новый перечень видов растений, которые внесут в четвертую редакцию Красной книги Украины.