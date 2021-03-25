Дизельным топливом, производимом на заводе, которым владеет жена председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука Оксана Марченко, заправляют русские танки, которые находятся на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Радио НВ.

Как сообщил Данилов, Оксана Марченко и ее муж Виктор Медведчук владеют нефтеперерабатывающим заводом, который находится в 14 километрах от российско-украинской границы, которую захватила РФ.

«Что нам делать? Мы свое дело сделали (речь идет о введении санкций. — Ред.). Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон», — отметил Данилов.

Как ранее сообщал ForUm, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 юридических и восьми физических лиц.

В частности СНБО принял решение о применении санкций против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.