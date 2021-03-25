Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским развернули репрессии против оппозиции во главе с Виктором Медведчуком, чтобы угодить США. Так политический обозреватель Евгений Василевский прокомментировал обыски СБУ и Генеральной прокуратуры в офисе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которые прошли в четверг, 25 марта 2021 года.

«В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями», – напомнил журналист.

По словам Василевского, власть во главе с Зеленским пошла на незаконный запрет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, санкции против оппозиционных политиков и прочие действия, чтобы понравиться американцам.

«При этом, в то время как власть Зеленского развернула прессинг против оппозиции во главе с Медведчуком, большинство уголовных производств против главного оппонента Зеленского на президентских выборах-2019 – Петра Порошенко – закрыли. О решительном «я Ваш приговор!» Владимир Зеленский теперь предпочитает не вспоминать. А один из руководителей «Европейской солидарности» Александр Турчинов в интервью BBC прямо сказал, что в случае досрочных выборов ЕС может войти в коалицию со «Слугой народа», а сам Порошенко – станет премьер-министром», – аргументировал журналист.

Журналист также обратил внимание на свежую колонку бывшего посла США Джона Хербста, который специально сделал акцент на фигуре Медведчука как главного оппонента политики США.

«Тем более что бывший посол США в Украине Джон Хербст в свежей колонке для Atlantic Council прямо дал понять, что Вашингтон заинтересован в репрессиях против оппозиционного политика, напомнив, что США объявили санкции против Медведчука еще в 2014 году», – уточнил журналист.

«И список «добрых дел» можно продолжать. Но... Нет. Не звонит американский лидер, хоть ты тресни. Более того: то статьёй в The Washington Post, то устами помощника американского госсекретаря Кента США чётко дают понять, что общаться с Зеленским Байден не будет. Во всяком случае, пока. Но у Зеленского так страстно желают обратить на себя внимание новой администрации США, что продолжают делать резкие и не всегда адекватные движения. На вышеупомянутое интервью с намёком на то, что звонок ещё заслужить надо, в Киеве отреагировали обыском в офисе «Оппозиционной платформы – За жизнь», – пояснил он.

Однако Василевский подверг сомнению официальную версию обыска, которую опубликовала СБУ.

«Честно говоря, официальная версия СБУ о том, что представители движения «Украинский выбор» якобы содействовали «проведению незаконных референдума и выборов в Крыму и Севастополе в 2014 году», выглядит как надуманный предлог для обыска. То есть получается, пять лет при Порошенко и два года при Зеленском не было никаких вопросов, а тут вдруг они появились?!» – задался вопросом журналист.

Вместе с тем, отметил Василевский, несмотря на политические репрессии, ОПЗЖ Виктора Медведчука лидирует среди политических партий Украины.

«Но при этом националистам, устроившим погром Офиса президента в субботу, 20 марта, надругавшимся над символами украинской государственности, нарисовавшим нацистскую свастику на стенах ОП и красноречивое «ЛОХ!» с намёком на сами-знаете-кого – всего лишь круглосуточный домашний арест. Да и то – не всем. Красота, чего уж там», – съязвил журналист.

«Потому что, невзирая на все репрессии против Медведчука, его политсила по-прежнему лидер электоральных симпатий (у ОПЗЖ 23,3 %, тогда как у «Слуги народа» Зеленского только III-е место и 17,1 % – по результатам соцопроса компании «Роботизированные телесистемы», 16–19 марта 2021 года)», – заключил политический обозреватель Евгений Василевский.