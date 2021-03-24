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В последнее время украинская власть активно внедряет политику жесткой украинизации, которая затрагивает права русскоязычной части населения. Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук является одним из немногих политиков, которые выступают в защиту русскоязычных украинцев, что, в свою очередь, очень мешает Президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет популярная ежедневная испанская газета Las Рrovincias. 

По мнению ресурса, одной из причин введения санкций против Виктора Медведчука является то, что он выступает против ущемления прав русскоязычного населения Украины.

«Фоном для этого мрачного дела является якобы украинизация страны и растущая антироссийская истерия, осуждаемая Медведчуком», – говорится я в статье.

Испанская газета отмечает, что русскоговорящие украинцы ощущают сильное давление со стороны националистически настроенных групп.

«Русскоязычное население Украины стало ощущать себя "дискриминируемым меньшинством" перед лицом мощного давления украинизации, как в СМИ, так и в школах и государственных учреждениях», – пишет Las Рrovincias.

В заключение отмечается, что Владимир Зеленский боится влияния Виктора Медведчука, поэтому пытается бороться с политиком и его партией с помощью санкций и репрессий.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем.

«Гражданам Украины и международным партнерам нашей страны стоит задуматься даже не над тем, что уничтожается Конституция Украины, попираются свободы людей и законы страны, а над тем, что во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан. Это самый короткий путь к национальной катастрофе из всех, которые могут быть», – подчеркнул парламентарий.
ForUm

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