Первая коллегия судей Первого сената Конституционного суда Украины на заседании 24 марта рассмотрела вопрос об открытии конституционного производства по делу о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Как сообщается на сайте КСУ, принято постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по делу.

«Вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Большой палаты суда», - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря 2020 года Верховная Рады назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки, хотя профильный комитет по вопросам образования дважды не поддержал представление о его назначении.

Нардеп от «Голоса» Инна Совсун заявила, что за это назначение «проголосовали» некоторые нардепы ОПЗЖ, которых не было в сессионном зале парламента.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил Регламентному комитету изучить ситуацию во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета.

Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагал депутатам, которых возмущает назначение Шкарлета, обращаться в суд с доказательствами обвинений в плагиате и о неличном голосовании нардепов.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство о кнопкодавстве во время голосования за Шкарлета.

5 марта 2021 года в КСУ поступило представление об отмене решения Верховной Рады о назначении Шкарлета, подписанное 45 народными депутатами фракций «Голос», «Европейская солидарность», а также внефракционными депутатами.