По приказу Зеленского закрыто 4 оппозиционных телеканала, которых назвали каналами Медведчука.

— Зрители закрытых телеканалов вынужденно перешили на другие телеканалы, самым крупным из которых является 1+1, который связывают с Коломойским. А вслед за ними к этим телеканалам неизбежно перейдут и многомиллионные доходы от рекламы. Нацрада готовит материалы для лишения закрытых каналов лицензий. При этом закрытые телеканалы никогда не принадлежали ни Медведчуку, ни его жене, пишет в своем блоге нардеп Ренат Кузьмин.

По приказу Зеленского прекращена деятельность фирмы "Глуско", которую обьявили фирмой Медведчука, продававшей оптом и в розницу нефтепродукты.

— Большая часть клиентов закрытого властью предприятия вынужденно перешла на обслуживание к топливным фирмам, связанным с Коломойским, которые одних только автозаправок насчитывают более 1.500. В отношении закрытой компании возбуждено уголовное дело. Готовятся материалы для ее передачи в управление другому собственнику через АРМА. При этом закрытая властями фирма "Глуско" никогда не принадлежала, ни Медведчуку, ни его жене.

По приказу Зеленского введены санкции против 19 компаний, владеющих лицензиями на разработку недр и которые связывают с Фуксом, имеющим давний бизнес-конфликт с Бродским, которого в свою очередь связывают с Даниловым, которого Зеленский назначил секретарём СНБО. При этом фирмы, имеющие аналогичные лицензии на разработку недр, но связанные, например, с Коломойским, под санкции не попали. При этом Данилов объявил о подготовке СНБО массовых проверок всех фирм, получившим лицензии на разработку недр с 1994 года.

Теперь вопросы. Похоже, риторические. Как думаете, кому перераспределят лицензии закрытых каналов и какие телеканалы будут вещать вместо них? Кому в управление передадут имущество закрытой компании "Глуско"? У каких фирм по результатам проверок отберут лицензии на пользование недрами и каким фирмам их отдадут? Неужели отобрать имущество у чужих и отдать его своим — это и есть вся суть тех самых реформ, которые нам обещал Зеленский и ради которых мы выбрали его президентом?