Телеведущая и жена украинского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко выпустила третью серию своего проекта «Паломница». В начале ленты она поделилась со зрителями мыслями о своем муже, рассказала о знакомстве и их отношениях.

«На 20-летие нашего с мужем знакомства я написала эссе, которым хочу поделиться с вами. Удивительно. Удивительно, что мы так долго живем вместе. Удивительно, потому что мы очень разные люди. Иногда противоположности. Например, ты любишь уединение, мне нравится, когда дом полон гостей. Ты любишь холод, я тепло. Ты обожаешь фильмы, а я люблю почитать. Ты всегда спокойный, а я, возможно, слишком эмоциональна. Ты – жаворонок, а я – сова. Мы прошли очень сложный путь. В сложных обстоятельствах мы создавали нашу семью и учились по-настоящему любить и беречь друг друга. Когда тебе трудно, я иду молиться за тебя. Когда плохо мне, ты окружаешь меня своей заботой и любовью. Наверное, в этом разгадка, мы не искали счастья каждый для себя, мы искали его друг для друга, и поэтому получили его вдвойне. Но найти не сложно, сложно по-настоящему полюбить, именно в этом кроется весь секрет», – рассказала Марченко.

Оксана Марченко в фильме «Паломница» показала уникальные кадры

венчания с Виктором Медведчуком (скрин из видео)

В анонсе к новому фильму ведущая также отметила, что в историях ее героев – ответ на важные вопросы, в частности, как найти свою вторую половинку и прожить с ней счастливо.

Напомним, что «Паломница» – новый религиозный проект Оксаны Марченко. По ее словам, создавать программу ее благословил глава УПЦ митрополит Онуфрий.



«Эти фильмы о главном – о любви к ближнему, любовь Бога ко всем нам и о том, что никогда не поздно прийти и задать свои вопросы, и главное – получить ответы», – рассказала телеведущая.