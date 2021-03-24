Власть Зеленского обещала, в случае соблюдения всеобъемлющего перемирия на Донбассе, вписать ряд политических моментов, согласованных «Минском», в украинское законодательство. А глава Офиса Президента Андрей Ермак уверял, что, благодаря своим связям в Кремле, решит с Российской стороной любые вопросы. Но в последнее время на этом «фронте» у Киева полный провал по всем направлениям. Нет ни новых участков разведения сил, ни обмена пленными, ни открытия КПВВ. Такое мнение высказал экс-заместитель министра внутренних дел Украины, бывший губернатор Закарпатья и Луганщины, народный депутат Верховной Рады VI-го и VII-го созывов Геннадий Москаль.

Экс-нардеп уверен, что тупиковая ситуация в переговорном процессе и, как следствие, обострение конфликта – напрямую связано с отстранением председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука от обмена пленными и санкциями против него.

«А этих жаба задавила – ни сами не могут, ни ему (Виктору Медведчуку. – Ред.) не дают. Как следствие – ТКГ не работает, о встрече в «нормандском формате» можно только мечтать, фронт накаляется», – сказал Москаль.

Также он добавил, что, несмотря на заверения Андрея Ермака в своих возможностях договориться с Москвой, власти так и не удается найти общий язык с Кремлем в этом вопросе без Медведчука.

«Глава Офиса Президента Андрей Ермак козырял, что его якобы в Кремле понимают, что он чуть ли ни друг Суркова, Козака, что всё получится. Ну вот – получилось, что получилось. Тупик в переговорах и всё более явные признаки обострения ситуации на фронте», – подчеркнул Москаль.

В заключение он добавил, что ситуация на Востоке Украины будет только ухудшаться.

«Нашим политическим деятелям никто не верит. Остыл к нам даже Запад, хоть еще недавно была поддержка с его стороны. Конфликт будет тлеть, то и дело, вспыхивая. А в какую фазу всё рано или поздно выльется, даже Ванга и Мессинг, мне кажется, предвидеть не смогли бы», – резюмировал Геннадий Москаль.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что надеется на то, что украинской власти хватит «трезвого ума», чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере временно неподконтрольных Украине территорий и тех граждан, которые там проживают.