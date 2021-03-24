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Во время предвыборной кампании Владимира Зеленского его основным оппонентом был лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. Но сейчас он, почему-то, перестал интересовать девствующего Президента. И теперь глава государства и правящая партия «Слуга народа» ведут войну с председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком. О том, почему Зеленский так резко сменил политического соперника, рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его мнению, Виктор Медведчук более сильный противник, чем Порошенко, и Зеленский боится политической конкуренции.

«Корень этой проблемы – это политическая конкуренция внутри Украины, это падение рейтинга власти и рост рейтинга оппозиции», – сказал политолог.

Также он уточнил, что еще одним моментом в этом противостоянии является тот факт, что Президент надеется коммуницировать с Россией без участия Медведчука.

«Медведчук был каналом коммуникации между Банковой и Кремлем, и сегодня этот канал коммуникации прерывается таким образом. То есть это попытка выстроить новую коммуникацию, возможно, вне рамок "Минска", вне рамок переговорщиков, вынудив Россию пойти на определенные уступки», – отметил Бортник.

Эксперт считает, что такая корректировка курса Зеленского вызвана тем, что украинцы больше не верят в его состоятельность в переговорах и урегулировании конфликта на Донбассе.

«Время, когда Зеленский мог пиариться на переговорах, давно прошло. Общество больше не доверяет этим переговорам, не верит в их эффективность. И больше пиариться на них невозможно», – пояснил Руслан Бортник, уточнив, что таким образом Президент пытается выстроить для себя прочную, по его мнению, платформу для возможности баллотироваться на второй срок.

«Дрейф вправо и самого Зеленского, и его партии "Слуга народа" – это очевидная реальность, и сам украинский Президент тоже будет "праветь"», – заключил политолог.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем.

«Во главе Украины стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан. Это самый короткий путь к национальной катастрофе из всех, которые могут быть», – подчеркнул парламентарий.
ForUm

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