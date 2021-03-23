Действующая власть будет делать все возможное, чтобы не допустить досрочных парламентских выборов, потому что на данный момент у Президента и его партии «Слуга народа» очень низкие рейтинги. Поэтому Владимир Зеленский и его политсила готовы пойти на шаги, включая закрытие телеканалов («112 Украина», NewsOne и ZIK. – Ред.) и санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, чтобы дотянуть до конца своей каденции. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отметил, что президентская партия – это политический проект, который создавался на один срок.

«"Слуга народа" – это мертвый одноразовый политический проект. Такой же, как был «Народный фронт» в 2014 году. Все об этом прекрасно знают, и больше они на выборы не пойдут. Поэтому у них задача – тянуть этот созыв до окончания каденции», – отметил политолог.

Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский и его команда не заинтересованы в досрочных парламентских выборах. Поэтому любыми путями, даже незаконными, будут пытаться их не допустить.

«Зеленский и компания будут делать все, чтобы этого не произошло. Они готовы пойти на любые меры. Мы видели: три телеканала, которые критиковали и понижали рейтинг Президента тем, что показывали реальную ситуацию в стране, – просто закрыли. Они готовы на любой беспредел, только бы не допустить досрочных выборов», – резюмировал Дмитрий Корнейчук.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией и существенного повышения уровня жизни граждан Украины. Парламентарий подчеркнул, что закономерным результатом такой антисоциальной политики должна стать кардинальная «перезагрузка» власти, которой можно добиться только путем отставки правительства и проведения внеочередных парламентских выборов.