Украина еще в ноябре-декабре 2020 года могла не только начать вакцинацию своих граждан, но и наладить в Харькове производство вакцины от коронавируса.

Такое мнение в эфире «Першого Незалежного» высказал украинский общественный и политический деятель, правозащитник Владимир Чемерис.

«Имеется в виду вакцина «Спутник V», о которой с российским руководством договорился председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Но по политическим соображениям и под давлением посольства США в Киеве наше правительство, и об этом уже объявлено официально, ни при каких условиях не будет закупать российскую вакцину», – объяснил эксперт.

То есть, отметил Владимир Чемерис, правительство поставило всех украинцев в такую ситуацию, когда локдаун, жесткие карантинные меры в Украине просто неизбежны.

Общественный деятель коснулся также темы недоверия граждан Украины к действующей власти и растущего доверия к оппозиционным силам, в частности к ОПЗЖ.

«73 % украинцев не то, чтобы проголосовали за Владимира Зеленского (на президентских выборах. – Ред.), они своими голосами вложили надежду в то, что будет установлен мир, восстановлены гражданские права в Украине и изменится социально-экономическая политика. А затем увидели, что это не происходит: шаги Президента Украины и партии «Слуга народа» всё дальше и дальше показывают, что этого уже не произойдет. Поэтому украинцы эту надежду вкладывают в те политические силы, которые показывают, что могут это сделать, даже находясь в оппозиции. В первую очередь, это касается ОПЗЖ, потому что лидер политсилы Виктор Медведчук показывает, что, даже находясь в оппозиции, может договариваться и о вакцине, и об обмене удерживаемыми лицами. Эта тенденция, то есть уменьшение рейтинга «Слуги народа» и увеличение рейтинга «партии мира» (ОПЗЖ. – Ред.), будет продолжаться и дальше», – подытожил Владимир Чемерис.

Ранее председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук говорил о том, что украинская власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, но и о серьезном толчке для развития и восстановления экономики.

Также политик заявлял, что Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение за время пребывания у власти показали, что они не способны решать важнейшие задачи в вопросах мира, возрождения экономики, борьбы с пандемией, а главное – преодоления бедности и существенного повышения уровня жизни граждан Украины.