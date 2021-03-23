Поскольку зарубежные страны не помогают Украине решить проблему с вакциной, тогда единственный вариант - это самостоятельно производить «Спутник V», как предлагает глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук. Так политический эксперт Алексей Калиниченко прокомментировал в Facebook информацию Министерства здравоохранения о провальных темпах вакцинации украинцев.

«Смотрю сайт Министерства здравоохранения. Знаете, какие у нас результаты вакцинации? Только не падайте! 108 тысяч 309 человек получили одну дозу. Всего 1 человек (!!!) получил две дозы. Напомню, это тот МОЗ, который обещал начать вакцинацию 15-го, а с трудом осилил запустить 24 февраля», - напомнил эксперт.

Калиниченко отметил, что вакцинация идет «черепашьими шагами» и если Украина хочет вернуться к нормальной жизни, тогда нужно наладить производство вакцины самостоятельно.

«Как видим, вакцинация движется черепашьими шагами. Сам министр Степанов признался, что 60 % медиков - вдумайтесь в эти цифры! Это люди, которые на передовой - отказываются прививаться этим индийским «Ковишилдом». Нет, ребята, так не пойдет! Если мы хотим вернуться к нормальной жизни, а не существовать от локдауна к локдауну, тогда нужен контроль за темпами вакцинации. А если мы хотим контролировать темпы вакцинации, тогда надо надеяться на свои силы», - выразил мнение эксперт.

Калиниченко пришел к выводу, что поскольку зарубежные страны не помогают Украине решить проблему с вакциной, тогда единственный вариант - это производить «Спутник V», как предлагает Медведчук.

«Надеяться на свои силы - это производить вакцину Biontech/Pfizer или AstraZeneca самостоятельно. А-аа, «стратегические партнеры» не дают? Тогда производить «Спутник V» - это единственный вариант. Медведчук договорился и о передаче лицензии, и о трансфере технологии, и о поставках сырья. Если бы власть думала о людях, то могли бы еще в декабре запуститься», - заметил эксперт.

Калиниченко аргументировал, что, если Украина запустит производство своей вакцины согласно плану Медведчука, то всего за месяц сможет своими силами вакцинировать первую очередь записанных на вакцинацию 367 тысяч человек.

«По плану Медведчука, харьковский «Биолек» может производить 700 тысяч доз в месяц. Считаем: если первая очередь (медики, военные и т. д.) - это 367 тысяч человек, то за месяц Украина может своими силами вакцинировать их всех», - привел расчеты эксперт.

По словам Калиниченко, если Украина будет производить свою вакцину, то сможет контролировать темпы вакцинации от коронавируса, а не зависеть от поставок фармакологического «отбоя» из других стран.

«Самое главное, что производство своей вакцины - это возможность контролировать темпы и сроки вакцинации. Кому там непонятно, что «зеленые» будут нас бесконечно кормить «завтраками» и под предлогом вакцинации завозить в Украину фармакологический «отстой»?» - заключил политический эксперт Алексей Калиниченко.