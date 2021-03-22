Зеленский действительно слабый президент, потому что он неспособен приструнить псевдопатриотов, напавших на Офис президента. Так политический активист Ростислав Фортуна прокомментировал нападение радикалов на Офис президента в субботу, 20 марта. Об этом Фортуна написал в Facebook.

«Президент действительно слаб, если не может прижучить этих псевдопатриотов. Единственное, на что оказался способен Зеленский - это незаконно запретить 3 телеканала и ввести санкции против Медведчука, который единственный из политиков топ-уровня договорился о вакцине, что должна была производиться в Украине», - отметил активист.

Фортуна привел расчеты, что производство собственной вакцины на уровне 700 тысяч доз позволило бы прививать 350 тысяч украинцев каждый месяц.

«Производство собственной вакцины - это 700 тысяч доз, то есть прививки 350 тысяч украинцев каждый месяц. Но власть отодвинула народные интересы на последнее место, поэтому сейчас имеем индийский хлам. Если бы Украина наладила производство «Спутник V» в Харькове, как предлагает Медведчук, то это была бы украинская вакцина, просто по российской лицензии», - подчеркнул активист.

При этом Фортуна задался вопросом, почему, в отличие от Медведчука, такие политики как Порошенко и Яценюк не используют свои личные связи с иностранными лидерами, чтобы помочь Украине с вакциной.

«Кстати, Порошенко, Яценюк и другие политики хвастаются своими связями с истеблишментом США. Так почему они не используют свои личные связи на благо Украины и украинцев? Ведь настоящий патриотизм - это не только носить вышиванку и показательно прижимать руку к сердцу, когда поют гимн Украины. Вот такой интересный патриотизм… Как дошло до дела - их нет. Ведь настоящий патриотизм надо оценивать с точки зрения, что конкретный человек делает полезного для своего народа», - уверен активист.

«С вакциной вопрос локдауна тоже не поднимался бы. Да и этот локдаун - это чистая профанация, потому что закрывают мелких бизнесменов, которые и так на ладан дышат. А олигархи богатеют, потому что те, кто с «волосатой рукой», сейчас срывают куш, потому что не имеют конкурентов», - заключил политический активист Ростислав Фортуна.