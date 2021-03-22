Производство вакцины «Спутник V» на украинском заводе «Биолек» в Харькове, как предлагает глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, противоречит интересам западных производителей вакцин от коронавируса. Так политический активист и блогер Михаил Чаплыга и журналист Александр Фомин прокомментировали в Facebook заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, что Украина не будет покупать вакцину в России и не станет производить ее самостоятельно.

«СЮР... Шмыгаль сообщил, что русскую вакцину не берем и не производим по политическим мотивам. И плевать на здоровье - это вопрос ПО-ЛИ-ТИ-КИ!» - написал на своей странице в Facebook политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

При этом он обратил внимание на двойные стандарты правительства Шмыгаля, напомнив, что Украина закупает в России электроэнергию, ТВЭЛы для атомных электростанций и вообще широкий спектр продукции, но при всем этом власть блокирует покупку / производство российской вакцины от COVID-19.

«Электрику можно, торговать оружием - можно... газ (через свои швейцарские прокладки) - можно, твэллы - можно, дизелюху - можно... А сыворотки, лекарства и вакцины - зась! Бо США и Британия (в рамках отсутствия внешнего управления) не велят! «Причина - это то, что мы обычно не можем использовать вакцину страны, с которой у нас продолжается военный конфликт», - ответил Шмыгаль», - привел слова премьер-министра блогер.

В связи с этим Чаплыга сделал вывод, что Кабинет Министров под руководством Дениса Шмыгаля заботится не о гражданах Украины, а о выгоде внешних игроков.

«Т. е. все вокруг думают о собственной выгоде и гражданах, а наше правительство - о выгоде "внешних" и политике...» - пришел к заключению блогер.

«Простите, а мы точно украинское правительство и украинскую власть выбирали? У меня как-то иначе сформировано представление о власти, для которой в приоритете интересы собственного народа и собственной страны, а не "партнеров" и "кредиторов"...» - задался вопросом политический активист и блогер Михаил Чаплыга.

В свою очередь, политический обозреватель Александр Фомин согласился с Чаплыгой. Он добавил, что на самом деле Украина может сама производить вакцину на заводе «Биолек», но западные производители выступают против.

«Проблема намного глубже. На самом деле Украина может сама производить вакцину - например, на заводе «Биолек» в Харькове, как предлагает Медведчук. Но нынешняя власть боится такого варианта, потому что США и другие западные хозяева против», - отметил журналист.

Фомин пояснил, что, если Украина будет самостоятельно производить «Спутник V», как предлагает оппозиционный политик Виктор Медведчук, то может стать самостоятельным игроком на мировом рынке, против чего выступают корпорации-производители вакцины из США и других стран Запада.

«Если реализовать план по производству «Спутник V» - а технологии, лицензия, сырье есть, потому что об этом договорился Медведчук - тогда Украина может стать игроком на мировом рынке», - спрогнозировал журналист.

«А зачем корпорациям-мега-монстрам фармацевтики из США, Великобритании, ЕС конкуренты? Эпидемия идет второй год, на кону десятки, если не сотни миллиардов долларов прибыли. Понятно, что производители вакцин просто озолотятся. Поэтому конкуренты им не нужны. Вот Шмыгаль и другие «зеленые» и решают поставленную задачу - не дают Украине стать конкурентом для производителей AstraZeneca, Pfizer, Moderna и другим», - заключил политический обозреватель Александр Фомин.