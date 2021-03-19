Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал выпуск белорусской вакцины от коронавируса. Эта новость стала поводом для жаркой дискуссии в Facebook.

«Лукашенко рассчитывает, что во второй половине года Белоруссия создаст свою вакцину против COVID-19… Как и предполагалось: наклейки на «Спутнике V», выпускаемом в РБ, напишет на белорусской мове и выкрасит в красно-зеленый цвет. И продаст украинцам...» - написала блогер Натали Кон в Facebook.

На что довольно эмоционально отреагировал политический эксперт Дмитрий Марунич, справедливо упрекнув действующую власть в идиотизме и напомнив, что официальному Киеву предлагали производить вакцину на своих же мощностях.

А блогер Алекс Вербер уверен, что настоящий мотив отказа Зеленского и правящей команды производить украинскую вакцину - это коррупция.

«Себестоимость трудно спрятать, на покупном можно любую наценку ставить. Увеличивая откат», - пояснил он.

В свою очередь, журналист Евгений Василевский считает, что миллионы украинцев оказались просто заложниками коммерческих интересов иностранных фармкорпораций и коррупционных амбиций украинских «можновладців».

«Как дошло до дела, так весь патриотизм у Зеленского и компании сразу улетучился. Потому что настоящий патриот в этой ситуации защищает интересы своего народа и своей страны», - подчеркнул журналист.

Настоящий патриот, отметил Василевский, - это такие политики как Александр Лукашенко, Мигель Диас-Канель, Виктор Медведчук, которые в первую очередь защищают интересы своего народа и своей страны.

«Вот мы на деле и увидели, что Лукашенко - это патриот здорового человека. Даже на маленькой Кубе Рауль Кастро и новый президент Мигель Диас-Канель организовали производство своей вакцины от ковида», - привел примеры он.

«У нас среди топ-политиков только Медведчук решил вопрос с вакциной, что называется, «под ключ» - договорился о передаче лицензии, технологии, сырья, выбрал завод в Харькове, который может производить 700 тысяч доз «Спутник V» в месяц. А Зеленский, Степанов и прочие «ляшки» - это патриоты западного производителя AstraZeneca», - констатировал журналист.

Поэтому, по словам Василевского, Зеленскому и «слугам народа» не стоит удивляться, что избиратели массово уходят от них к «Оппозиционной платформе - За жизнь» Виктора Медведчука.

«А как называются политики, которые обслуживают иностранные интересы? Есть такой термин «компрадоры». Наши «зеленские» уже не знают, как прогнуться, так спешат обеспечить прибыль иностранному производителю. А потом у Зеленского рвут волосы на голове, почему избиратели уходят от провластной «Слуги народа» к ОПЗЖ Медведчука», - заключил журналист Евгений Василевский.