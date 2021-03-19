Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить мировую общественность, что санкции против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины Виктора Медведчука – это часть процесса деолигархизации, который якобы запущен в Украине. Но по факту репрессиям подвергаются не украинские олигархи, а главный политический оппонент Президента. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил политолог Алексей Якубин.

По его мнению, санкции были вызваны конструктивной критикой власти со стороны оппозиции.

«Я думаю, что эти санкционные моменты мы и видели из-за того, что оппозиция была очень активна в том, чтобы показывать обществу проблемы такими, какими они есть», – сказал эксперт.

Также, он уточнил, что за громкими словам Владимира Зеленского о борьбе с олигархами стоят личные политические мотивы Президента.

«Можно много говорить о деолигархизации, но заметьте, санкции ввели только против Виктора Медведчука, Козака и представителей оппозиции. Мы не видим, что кто-то из многоуважаемых олигархов украинских попал под санкции. Никто из них не попал, а вот политические оппоненты – да, они попали», – резюмировал Алексей Якубин.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что незаконное введение санкций по отношению к оппозиционным телеканалам и политикам является произволом власти, и все попытки обосновать это решение Законом Украины «О санкциях» несостоятельны.