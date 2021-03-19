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Дезинформационная кампания действующей власти, призванная подорвать доверие украинцев к народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, неэффективна. Рейтинги парламентария и его политсилы не только не снижаются, а наоборот активно растут. Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отметил, что средства массовой информации и эксперты, связные с Офисом Президента и с экс-президентом Петром Порошенко в последнее время работают синхронно в направлении дискредитации Медведчука.

«Это, кстати, подтверждает тесный «любовный союз» между нынешним и предыдущим президентами. И дает нам ответ на вопрос, почему до сих пор нет посадок и почему Порошенко спокойно и хорошо себя чувствует. Потому что они в паре работают. Порошенко привел к власти Зеленского и вместе они нормально себя чувствуют», – сказал Корнейчук.

Говоря об оценке дезинформационных кампаний, он уточнил, что реальную картину нужно смотреть по рейтингам.

«А рейтинги показывают, что можно вести кампанию по дезинформации, но рейтинг ОПЗЖ все равно не падает и уровень доверия к Медведчуку тоже не падает. Такая вот эффективность», – подчеркнул аналитик, добавив, что советует черпать информацию из YouTube, потому что «там больше правды».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.
ForUm

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