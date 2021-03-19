Национальное антикоррупционное бюро проверяет на причастность к уголовным преступлениям народных депутатов от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юлию и Сергея Левочкиных в рамках расследования производства о хищении средств Госинвестпроекта, предназначенных на реализацию проекта «Олимпийская надежда» Виктора Януковича.

Об этом пресс-служба НАБУ сообщила в ответ на запрос журналистов «Схем», которые ранее обнародовали расследование о возможной причастности этих политиков к скупке земли на Закарпатье под Олимпиаду за выведенные из бюджета деньги.

Журналисты проанализировали переписки экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива, а также личных помощников и доверенных лиц народных депутатов от ОПЗЖ Сергея и Юлии Левочкиных. Доступ к содержимому электронных ящиков получили журналисты OCCRP (Международного центра исследования коррупции и организованной преступности) и предоставили его «Схемам». Оригинальность этого архива подтвердили специалисты этой организации. Электронные письма, которые охватывают период с 2014 по 2016 годы, среди прочего, свидетельствуют о том, что Юлия Левочкина была причастна к управлению счетами австрийской компании Teleferic Holdings GMBH.

Это одна из компаний, через которую, по версии НАБУ, выводили средства из госбюджета, предназначенные на реализацию проекта «Олимпийская надежда», когда Госинвестпроектом руководил Владислав Каськив.

Проект «Олимпийская надежда» так и не был реализован, в частности потому, что средства были выведены в оффшоры - что является предметом расследования НАБУ о хищении и легализации денежных средств.

Среди подозреваемых по делу – родной и двоюродный братья Владислава Каськива, который в 2010-2014 годах возглавлял Госинвестпроект и был ответственным за реализацию «Олимпийской надежды».

Опубликованная журналистами переписка указывает на то, что Юлия Левочкина согласовала трансфер средств из компании Teleferic через латвийский банк на счета ее дочерних украинских фирм, которые тратили их на скупку земель в долине Боржава на Закарпатье – как раз в том месте, на котором планировалась реализация проекта «Олимпийская надежда». Сейчас эти земли арестованы в рамках уголовного дела НАБУ. Расследование продолжается.

Офис президента Владимира Зеленского восстановил этот проект, и Андрей Ермак в июле 2020 отчитался об успешных переговорах с австрийским инвестором Гернотом Ляйтнером, который представил на Банковой проект горнолыжного курорта в Боржаве. Именно на этого австрийца была оформлена компания Teleferic, включая период, когда счетами компании, как свидетельствует переписка, управляли из офиса Юлии Левочкиной, говорилось в расследовании программы «Схемы».

Сейчас компания Teleferic больше не является владельцем компаний, скупивших землю на Закарпатье. Вместо нее в структуре собственности этих фирм ввели словацкую фирму Carpathian Mountain Resort. Она тоже оформлена на австрийца Гернота Ляйтнера.

Юлия и Сергей Левочкины оставили без ответа запросы журналистов.

Каськив ранее заявлял о необоснованности подозрения антикоррупционных органов.