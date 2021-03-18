В отношении народного депутата фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича открыто уголовное дело за публикацию в соцсети карты Украины с недостоверными данными о домашнем языке общения жителей страны, без оккупированного полуострова Крым и с надписями «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщила народный депутат фракции «Голос» Соломия Бобровская.

«По моему обращению на Рабиновича возбудили уголовное дело… Ни один гражданин Украины, тем более избранный народный депутат не может ставить под сомнение территориальную целостность Украины. Советую Рабиновичу не заигрываться в сепаратизм, если он не хочет снова оказаться в тюрьме», - написала она в Facebook.