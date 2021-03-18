также в разделеПолитика
В Киеве состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Литвы 26
Послы G7: Попытки РФ узаконить оккупацию Крыму не будут признаваться 21
Разумков: Есть большая вероятность, что Рада денонсирует Харьковские соглашения 31
Киев отреагировал на вызов поверенного в делах Украины в МИД России 30
Тиран: Из-за санкций против Медведчука Зеленский потеряет 80% своего электората 81
В Раде обнародовали законопроект о денонсации «харьковских соглашений» 23
Аналитический центр имени Марека Карпа: Зеленский имитирует борьбу с олигархами с целью угодить Западу и оправдать репрессии против Медведчука 31
Зеленский раскритиковал силовиков за слабую борьбу в сфере охраны окружающей среды 10
Rzeczpospolita: Санкциями против Медведчука Зеленский отвлекает внимание от скандала с «вагнеровцами» 23
Дягиль: Из-за санкций действующей власти происходит консолидация электората партии Медведчука 40
Кулеба прокомментировал доклад разведки США о вмешательстве в выборы 26
Журнал Barron’s: Для Зеленского устранение политических конкурентов важнее мира на Донбассе 28
Хурсин: Настоящая цель «вброса» с «пленками Медведчука-Суркова» - это Порошенко и Яценюк 50
ОАСК открыл производство по аннулированию регистрации партии «Идея нации» 11
Зеленский назначил нового зама Ермаку 61
Прилепа: Закон о работе в ІТ поможет стране привлечь инвестиции 16
Загородний: Закрывая «телеканалы Медведчука», власть пошла путем установления диктаторского режима 70
Ткаченко: Слухи об опасности AstraZeneca могут быть связаны с РФ 20

Президент Украины Владимир Зеленский обещал своим избирателям остановить войну на Донбассе, но вместо этого его вендетта, объявленная председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, обернулась эскалацией конфликта на Востоке страны и новыми жертвами. Об этом говорится в статье известного немецкого журналиста Ульриха Хайдена, опубликованной на популярном информационном ресурсе Buchkomplizen

Оценивая правление Зеленского, немецкий журналист пишет, что неэффективная работа команды Президента привела к значительному ухудшению социально-экономической ситуации в Украине.

«При Президенте Владимире Зеленском жизнь в Украине стала не легче, а тяжелее. Цены на газ и электроэнергию растут, а коррупция в государстве и экономике остается неизменно высокой, несмотря на постоянные упреки западных кредиторов. А теперь конфликт на Востоке Украины грозит обострением», – говорится в статье.

Кроме того, уточняется, что согласно опросам общественного мнения, сейчас в Украине лидирующие позиции занимает партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь», а политсила Президента «Слуга народа» только на третьем месте. 

«Как Зеленский реагирует на результаты опроса? Он выступает как сторонник жесткой линии: начинает уголовные расследования против оппозиционных политиков, отключает три телеканала и ставит военную технику на линию соприкосновения с неподконтрольными республиками», – пишет Хайден. 

Также он сообщает, что крупные немецкие СМИ скептически говорят о Зеленском, так как сейчас становится очевидным, что он обманул своих избирателей в 2019 году, обещая мир на Донбассе.

«Теперь Зеленский из голубя превращается в ястреба. Украинская армия начинает обстреливать все больше и больше деревень на неподконтрольных территориях. О том, что серьезный конфликт неизбежен, также свидетельствует и тот факт, что в Украине разрабатывается закон, который позволит мобилизовать резервистов в течение 24 часов», – отмечает немецкий журналист.

В заключение он подчеркивает, что «стратегия военной напряженности» в Украине может быть выгодна только Соединенным Штатам Америки.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета Виктор Медведчук заявил, что надеется на то, что украинской власти хватит «трезвого ума», чтобы не допустить обострения противостояния и радикального нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Парламентарий подчеркнул, что невыполнение Минских соглашений – это путь, который может привести к окончательной потере неподконтрольных территорий и тех граждан Украины, которые там проживают.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги