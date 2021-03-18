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В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Киеве с 20 марта по 9 апреля вводятся строгие карантинные ограничения. С пятницы, 19 марта, до 28 марта усиленный карантин вводится во Львове.

Укрзализныця подчеркивает, что какие-либо ограничения железнодорожного движения дальнего следования через эти города отсутствуют.

В Украине по состоянию на 18 марта зафиксировано 15053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Спасенные украинские моряки-члены экипажа судна «Volgo Balt 179» вернулись на родину.

Задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой 62-летний житель села Счастливое в Херсонской области признался в совершении преступления.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что на сегодня нет оснований для вручения подозрения главе политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктору Медведчуку. 

В Украине возобновляется процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружии.

Россия может совершить попытки получения воды с материковой Украины путем атак, считает первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.
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